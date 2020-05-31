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Авторынок готовится к серьезному спаду

31.05.2020 17:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В прошлом году белорусские автодилеры, члены Белоруской автомобильной ассоциации (БАА), продали рекордное число новых автомобилей — 64 509, что на 22 % больше, чем годом ранее.



Каковы итоги первых четырех месяцев 2020-го, газета "Белорусы и рынок"поинтересовалась у председателя БАА Сергея Михневича.

«Первый квартал был удачен во многом потому, что после мартовской девальвации белорусы активно покупали новые машины. Но весь прирост марта «съело» апрельское падение — машин было продано на 58 % меньше, чем в марте, и более чем на 40 % меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Это рекордный спад. В итоге наш рынок откатился года на два назад: за четыре месяца реализовано порядка 20 тыс. машин. И мы предполагаем, что это еще не дно», — признал руководитель БАА.

Оценка базируется на том, что в апреле дилеры отпускали довольно большое количество машин, законтрактованных в марте, потому что многие компании не успевали отгрузить «девальвационные» авто, а многие банки — одобрить сделки. «Фактически продажи апреля еще меньше, чем зафиксировано. А так как в апреле у дилеров не было серьезного задела на май, то текущий месяц будет еще хуже — сбываются самые мрачные прогнозы. Несколько месяцев назад экспертная оценка БАА была следующей: замедление мировой экономики, помноженное на коронакризис и нефтяную войну с Россией, приведут к 50-процентному падению рынка. Все к этому идет», — поделился невеселым прогнозом на май Сергей Михневич.

Только ли закрытие границ и самоизоляция стали причиной резкого торможения рынка? Отнюдь. «В одно время сошлось много факторов: карантин и остановка заводов и отгрузок в Россию (а у нас более 80 % рынка — российские авто), у людей нет денег, нет уверенности в завтрашнем дне, и они не берут кредиты. Спрос пока трудно предсказать, но в целом продажи II квартала будут провальными», — считает наш собеседник.

Дилеры каких марок чувствуют себя хуже, а каких лучше? Статистика говорит, что очень сильно провалились лидирующие бренды, которые продавали седаны и внедорожники в бюджетных сегментах и в 2019 году были в числе первых, — Lada, Volkswagen, Renault, Geely.

«У них большое падение, у некоторых в три раза. Наименьшее падение показали премиальные бренды, так как у них есть большая инерция. Так что мощные колебания продаж в бюджетных сегментах далеко не всегда грозят такими же изменениями в дорогих. На мой взгляд, у них был инерционный запас заказов, который они выполнили в апреле, и определенно у них тоже будет спад, может быть, уже с мая. Всем стало хуже, все падают, только с разной скоростью», — рассказал председатель БАА.

Подержанный конь цены не испортит


Если рынок новых автомобилей активно реагирует на все изменения (внутренние либо внешние), то рынок подержанных авто довольно инертен. Это связано с тем, что на этом рынке в сотни раз больше продавцов: число машин, выставленных на продажу частными лицами, превышает 50 тыс.

Что же продают? Согласно данным портала «Автобизнес», примерно треть объявлений (29 %) приходится на машины ценой до 3 тыс. долларов, столько же (29,5 %) — на авто ценой от 3 до 7 тыс. Примерно равны доли и в диапазонах 7—10 и 10—15 тыс. долларов: 14,9 и 14,6 %, а также 15—20 и более 20 тыс. долларов: 5,7 и 6,3 %.

Если говорить о возрасте машин, то на долю авто до 10 лет приходится 29,4 % объявлений, 10—20-летние машины занимают 40,9 % рынка, 20—30-летние ветераны — 25,3 %, и 4,4 % — это «раритеты», железные кони старше 30 лет.

Если оценивать этот рынок кратко, то можно сказать, что более половины бэушных машин на белорусском рынке — это авто старше 10 лет и ценой в объявлениях менее 7 тыс. долларов.


«Ориентиром для рынка подержанных автомобилей является рынок новых. Когда наблюдается падение или рост цен на рынке новых автомобилей, то следом двигается и рынок бэушных. Но с заметным временным и ценовым лагом. И когда в марте обвалился российский рубль и белорусы ринулись в Россию за новыми авто, а следом соседская валюта отыграла большинство потерь, к тому же закрылись границы и покупки прекратились, то рынок подержанных авто почти никак на все это не среагировал», — поделился наблюдениями авто­эксперт Иван Кришкевич.

Он рассказал, что на рынок подержанных авто гораздо большее влияние оказывает психология: тысячи белорусов, поездив на авто два-три года, хотят продать его за ту же сумму, что купили. Это четко подтвердил кризис 2014 года, когда российский рубль обвалился вдвое и десятки тысяч белорусов рванули в автосалоны Москвы и Питера за новенькими авто. Некоторые «танкисты», продававшие свои десятилетние «бэхи» по цене новой машины из российского салона, не снижали цены по три-четыре месяца, пока не пришлось скидывать 30—40 %, чтобы продать.

«Сегодня на этот рынок основное влияние оказывают не столько пропавшие кредиты, тормозящие продажу дилерами подержанных машин через систему трейд-ин, и не закрывшиеся границы (из США машины как доставлялись контейнерами, так и доставляются, лишь поставки из Европы просели), а состояние белорусской экономики», — считает Иван Кришкевич.

По словам эксперта, ожидание не очень хороших времен и массовый ввоз авто под 140-й указ, резко ожививший этот рынок с мая прошлого года, оказывают разнонаправленное воздействие: «В марте наблюдался резкий рост числа заказов из-за слухов об отмене с лета 140-го указа. Но отмена вряд ли случится — думаю, до выборов ничего не изменится. Поэтому народ успокоился и рынок вернулся к прошлогодней активности».
 
Теги: Курсы валют
 
 
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В прошлом году белорусские автодилеры, члены Белоруской автомобильной ассоциации (БАА), продали рекордное число новых автомобилей — 64 509, что на 22 % больше, чем...
 
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