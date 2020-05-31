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В Могилеве сотни людей собрались на пикеты по сбору подписей
Источник материала: Tut.by
31 мая по всей стране люди собираются на пикеты по сбору подписей. Исключением не стал и Могилев.
На площади у торгового центра «Атриум» люди собрались, чтобы подписаться за Светлану Тихановскую, Николая Козлова, Сергея Черечня и Валерия Цепкало. На пикет Тихановской вышла и сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Ольга Ковалькова — она пришла сюда помогать собирать подписи за выдвижение Тихановской в кандидаты в президенты.
Она
Очередь из желающих подписаться растянулась более чем на сотню метров. Приезжих из районов пропускают без очереди. Один из очевидцев снял на видео и очередь, и комментарии людей — кто-то стоял под дождем полчаса, кто-то час, кто-то дольше.
Видео:
Напомним, 31 мая по всей стране проходят пикеты — в Минске, Гомеле, Витебске, Бресте. Везде фиксируются большие очереди из жалеющих поставить подпись за выдвижение соперников Лукашенко.
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На площади у торгового центра «Атриум» люди собрались, чтобы подписаться за Светлану Тихановскую, Николая Козлова, Сергея Череченя и Валерия Цепкало.
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