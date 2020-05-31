|
«Слегка больновато». Проверяем, можно ли убежать от собаки-«кусачки» и спасает ли от укусов защитная одежда
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Собаки-«кусачки» – так по-простому называют псов, которые обучены не искать, а задерживать нарушителей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Проверим, есть ли у нарушителя шанс убежать от такой собаки.
Дмитрий Боярович, корреспондент:
– Да.
Дмитрий Боярович:
– Нет, не останется.
Дмитрий Боярович:
Моя задача – бежать на инструктора и, увидев служебную собаку, испугаться и броситься прочь. Поверьте: и испугался, и бросился прочь. И даже открыл в себе новый, доселе неслыханный сверхвысокий диапазон голоса.
Я бы не смог абсолютно ничего сделать против нее. Если даже через эту одежду ощущается и слегка больновато, то могу представить, что ощущает реальный нарушитель границы. Это будет больно!
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Слегка больновато». Проверяем, можно ли убежать от собаки-«кусачки» и спасает ли от укусов защитная одежда
Новости Беларуси. Собаки-«кусачки» – так по-простому называют псов, которые обучены не искать, а задерживать нарушителей, сообщили в программе «Неделя» на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)