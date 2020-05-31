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Прямые линии

01.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Прямые линии

1 июня с 11.00 до 12.00 начальник Вороновского района электрических сетей Андрей Александрович Конон по телефону 2-14-90 проведет прямую линию.

 

3 июня с 10.00 до 11.00 директор коммунального унитарного дочернего предприятия «Управление капитального строительства «Вороновского района» Петр Марьянович Брейво по телефону 2-19-34 проведет прямую линию.

 
 
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1 июня с 11.00 до 12.00 начальник Вороновского района электрических сетей Андрей Александрович Конон по телефону 2-14-90 проведет прямую линию.   3 июня с 10.00 до 11.00 директор...
 
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