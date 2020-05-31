ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Как обученные собаки ищут людей в лесу? Проводим эксперимент и проверяем, можно ли запутать пса

31.05.2020 19:56 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Одно из направлений, которому учат животных – поиски людей. Собаки помогают найти нарушителя, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Как они ищут людей в лесу? Проводим эксперимент.

Как обученные собаки ищут людей в лесу? Проводим эксперимент и проверяем, можно ли запутать пса

Дмитрий Боярович, корреспондент:
Сейчас проведем эксперимент. Попробуем найти в лесу человека, потенциального нелегала. Якобы он убегает, пересек границу. В качестве нелегала у нас будет Дмитрий, сотрудник пограничной группы. Посмотрим, что из этого получится.

Как обученные собаки ищут людей в лесу? Проводим эксперимент и проверяем, можно ли запутать пса

Как обученные собаки ищут людей в лесу? Проводим эксперимент и проверяем, можно ли запутать пса

Дмитрий спрятался в 100 метрах от собаки. Причем шел на обозначенное место виляя, крюками. Это, казалось бы, должно было запутать пса. Но не тут-то было. Овчарка находит объект.

Кстати, интересен и способ конвоирования задержанного: четырехлапый помощник идет между ног у человека.

Как обученные собаки ищут людей в лесу? Проводим эксперимент и проверяем, можно ли запутать пса

– В такие моменты бежать от собаки не хочется.

Читайте также:

Вытаптываем квадратик, кладём на него предмет. Как дрессируют собак для поиска людей. Опыт кинолога

Помогают находить оружие, нарушителей и пропавших грибников. Как обучают собак в кинологическом центре под Сморгонью

Они охраняют госграницу страны. Рассказываем о работе белорусских пограничников

Люди в материале: Дмитрий Боярович

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Одно из направлений, которому учат животных – поиски людей. Собаки помогают найти нарушителя, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как они ищут...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вытаптываем квадратик, кладём на него предмет. Как дрессируют собак для поиска людей. Опыт кинолога
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
31.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика