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Вытаптываем квадратик, кладём на него предмет. Как дрессируют собак для поиска людей. Опыт кинолога

31.05.2020 19:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Одно из направлений, которому учат животных в кинологическом центре – поиски людей. Собаки помогают найти нарушителя, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Или, скажем, просто грибников-«потеряшек». Дрессируют щенков с рождения.

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Вытаптываем квадратик, кладём на него предмет. Как дрессируют собак для поиска людей. Опыт кинолога

Вытаптываем квадратик, кладём на него предмет. Как дрессируют собак для поиска людей. Опыт кинолога

В 5 месяцев собака должна овладеть необходимой специальностью. А вообще, пес тренируется всю жизнь. И даже на пенсии. Да, псы тоже уходят на заслуженный отпуск – в 8 лет.

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Вытаптываем квадратик, кладём на него предмет. Как дрессируют собак для поиска людей. Опыт кинолога

Вытаптываем квадратик, кладём на него предмет. Как дрессируют собак для поиска людей. Опыт кинолога

Юрий Шуппо, начальник курса кинологического центра органов пограничной службы Беларуси:
Начинаем обучение с приучения собаки к квадратикам с запахом человека, на которые кладем предмет. Образно говоря, вытаптываем квадратик – метр на метр, 50 на 50. Этот квадрат теперь состоит из посторонних запахов, травы и прочего, и запаха человека. На этот квадратик мы кладем какой-нибудь предмет. К примеру, зажигалку.

Вытаптываем квадратик, кладём на него предмет. Как дрессируют собак для поиска людей. Опыт кинолога

Вытаптываем квадратик, кладём на него предмет. Как дрессируют собак для поиска людей. Опыт кинолога

Собака, видя предмет, унюхивая его, подбегает к предмету. За то, что она подбежала к предмету, принюхалась, кинолог делает щелчок и поощряет щенка лакомством. Необходимо, чтобы 60-80 квадратиков каждая собачка отработала на протяжении 2-3 недель.

Люди в материале: Дмитрий Боярович, Юрий Шуппо

 
 
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Новости Беларуси. Одно из направлений, которому учат животных в кинологическом центре – поиски людей. Собаки помогают найти нарушителя, сообщили в программе...
 
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