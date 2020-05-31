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Вытаптываем квадратик, кладём на него предмет. Как дрессируют собак для поиска людей. Опыт кинолога
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Одно из направлений, которому учат животных в кинологическом центре – поиски людей. Собаки помогают найти нарушителя, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Или, скажем, просто грибников-«потеряшек». Дрессируют щенков с рождения.
В 5 месяцев собака должна овладеть необходимой специальностью. А вообще, пес тренируется всю жизнь. И даже на пенсии. Да, псы тоже уходят на заслуженный отпуск – в 8 лет.
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Юрий Шуппо, начальник курса кинологического центра органов пограничной службы Беларуси:
Собака, видя предмет, унюхивая его, подбегает к предмету. За то, что она подбежала к предмету, принюхалась, кинолог делает щелчок и поощряет щенка лакомством. Необходимо, чтобы 60-80 квадратиков каждая собачка отработала на протяжении 2-3 недель.
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Новости Беларуси. Одно из направлений, которому учат животных в кинологическом центре – поиски людей. Собаки помогают найти нарушителя, сообщили в программе...
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