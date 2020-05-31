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Александр Лукашенко: «Сейчас год огромной, большой политики. Всё политизировано, люди одурманены»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Медучреждения Беларуси возвращаются к обычному режиму работы. Представители власти проинспектировали больницы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Президент Беларуси отметил постепенное улучшение эпидемиологической ситуации, однако призвал не расслабляться. К этой теме вернулся 29 мая и в общении с работниками МТЗ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Помните, что сейчас год огромной, большой политики. Всё политизировано, люди одурманены. И очень трудно обычным людям, а порой и даже членам правительства, разобраться, что происходит. В этом особенность нынешнего момента и сложность нынешнего момента.
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Новости Беларуси. Медучреждения Беларуси возвращаются к обычному режиму работы. Представители власти проинспектировали больницы, сообщили в программе «Неделя»...
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