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Помогают находить оружие, нарушителей и пропавших грибников. Как обучают собак в кинологическом центре под Сморгонью
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Северо-запад Беларуси. Пригород Сморгони. В этом месте, в 25 километрах от границы с Литвой, дислоцируется едва ли не самое милое (но когда нужно – суровое) отделение пограничной службы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Знакомьтесь, это – Умида. На счету трехлетней собаки – найденные пистолеты и патроны. Сейчас ее задача – найти закладку с тротилом. На это уходит буквально 20 секунд. Фиксируя находку, пес замирает, тем самым показывая – дело сделано!
Алена Гутор, старший инспектор отделения кинологического центра органов пограничной службы Беларуси:
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Помогают находить оружие, нарушителей и пропавших грибников. Как обучают собак в кинологическом центре под Сморгонью
Новости Беларуси. Северо-запад Беларуси. Пригород Сморгони. В этом месте, в 25 километрах от границы с Литвой, дислоцируется едва ли не самое милое (но когда нужно –...
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