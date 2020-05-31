|
Вы знали, что на страницах белорусского паспорта есть папоротник? Ультрафиолет помогает выявлять поддельные документы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Национальном аэропорту работает особое подразделение – отдел пограничного контроля «Минск», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ему уже 15 лет.
В этой комнате подозрительные документы проверяют уже тщательнее. Здесь выявляют подделку в 99 % случаев.
Самый распространенный способ – ультрафиолет. Вы знали, к примеру, что под УФ-светом на страницах белорусского паспорта (если он настоящий, конечно) папоротник или, скажем, на китайской визе лучи солнца?
Анна Дмитраница, офицер отделения отряда пограничного контроля «Минск»:
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вы знали, что на страницах белорусского паспорта есть папоротник? Ультрафиолет помогает выявлять поддельные документы
Новости Беларуси. В Национальном аэропорту работает особое подразделение – отдел пограничного контроля «Минск», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ему уже 15...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)