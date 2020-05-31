﻿ Вы знали, что на страницах белорусского паспорта есть папоротник? Ультрафиолет помогает выявлять поддельные документы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Вы знали, что на страницах белорусского паспорта есть папоротник? Ультрафиолет помогает выявлять поддельные документы

31.05.2020 20:32 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Национальном аэропорту работает особое подразделение – отдел пограничного контроля «Минск», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ему уже 15 лет.

Могут спросить, кто человек по знаку Зодиака. Как в Национальном аэропорту «Минск» выявляют нарушителей госграницы

В этой комнате подозрительные документы проверяют уже тщательнее. Здесь выявляют подделку в 99 % случаев.

Вы знали, что на страницах белорусского паспорта есть папоротник? Ультрафиолет помогает выявлять поддельные документы

Вы знали, что на страницах белорусского паспорта есть папоротник? Ультрафиолет помогает выявлять поддельные документы

Вы знали, что на страницах белорусского паспорта есть папоротник? Ультрафиолет помогает выявлять поддельные документы

Самый распространенный способ – ультрафиолет. Вы знали, к примеру, что под УФ-светом на страницах белорусского паспорта (если он настоящий, конечно) папоротник или, скажем, на китайской визе лучи солнца? 

Вы знали, что на страницах белорусского паспорта есть папоротник? Ультрафиолет помогает выявлять поддельные документы

Анна Дмитраница, офицер отделения отряда пограничного контроля «Минск»:
Можно исследовать паспорт под воздействием ультрафиолетовых лучей. Таким образом мы можем заметить замену страниц документа либо, к примеру, найти места вероятных подчисток или подделок. 

Вы знали, что на страницах белорусского паспорта есть папоротник? Ультрафиолет помогает выявлять поддельные документы

Читайте также:

Помогают находить оружие, нарушителей и пропавших грибников. Как обучают собак в кинологическом центре под Сморгонью

Вытаптываем квадратик, кладём на него предмет. Как дрессируют собак для поиска людей. Опыт кинолога

Как обученные собаки ищут людей в лесу? Проводим эксперимент и проверяем, можно ли запутать пса

Люди в материале: Дмитрий Боярович

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Национальном аэропорту работает особое подразделение – отдел пограничного контроля «Минск», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ему уже 15...
 
Новости дня
Новости разные
 
Могут спросить, кто человек по знаку Зодиака. Как в Национальном аэропорту «Минск» выявляют нарушителей госграницы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
31.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика