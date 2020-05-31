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Могут спросить, кто человек по знаку Зодиака. Как в Национальном аэропорту «Минск» выявляют нарушителей госграницы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Национальном аэропорту работает особое подразделение – отдел пограничного контроля «Минск», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ему уже 15 лет.
Дмитрий Боярович, корреспондент:
Виктория – одна из тех, кого первым делом видят туристы, да и белорусы, прилетающие в страну. Поэтому офицеру нужно быть приветливой, не забывая, конечно, об обязанностях. По инструкции, контролер тратит на проверку документов иностранца три минуты, гражданина Беларуси – две минуты.
Виктория Лихошапко, офицер-контролер отряда пограничного контроля «Минск»:
Вопросы задаются лицам, которые зачастую не похожи на себя в паспорте. То есть если я спрошу, кто он по гороскопу, то, наверное, не все скажут, если это не их документ.
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Отряд «Минск» в 2019 году задержал больше 50 нарушителей границы. Чаще всего это граждане Ирана, которые пытаются через Беларусь уехать в ЕС. Естественно, с поддельными или чужими паспортами. Причем число нарушений от сезона не зависит. Задерживают круглый год.
Михаил Марчук, начальник отделения отряда пограничного контроля «Минск»:
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Могут спросить, кто человек по знаку Зодиака. Как в Национальном аэропорту «Минск» выявляют нарушителей госграницы
Новости Беларуси. В Национальном аэропорту работает особое подразделение – отдел пограничного контроля «Минск», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ему уже 15...
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