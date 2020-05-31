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Могут спросить, кто человек по знаку Зодиака. Как в Национальном аэропорту «Минск» выявляют нарушителей госграницы

31.05.2020 20:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Национальном аэропорту работает особое подразделение – отдел пограничного контроля «Минск», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ему уже 15 лет.

Могут спросить, кто человек по знаку Зодиака. Как в Национальном аэропорту «Минск» выявляют нарушителей госграницы

Могут спросить, кто человек по знаку Зодиака. Как в Национальном аэропорту «Минск» выявляют нарушителей госграницы

Дмитрий Боярович, корреспондент:
Мы приехали в аэропорт, чтобы посмотреть, как здесь в пандемию, да и вообще несут службу. 

Виктория – одна из тех, кого первым делом видят туристы, да и белорусы, прилетающие в страну. Поэтому офицеру нужно быть приветливой, не забывая, конечно, об обязанностях. По инструкции, контролер тратит на проверку документов иностранца три минуты, гражданина Беларуси – две минуты. 

Они охраняют госграницу страны. Рассказываем о работе белорусских пограничников

Могут спросить, кто человек по знаку Зодиака. Как в Национальном аэропорту «Минск» выявляют нарушителей госграницы

Могут спросить, кто человек по знаку Зодиака. Как в Национальном аэропорту «Минск» выявляют нарушителей госграницы

Виктория Лихошапко, офицер-контролер отряда пограничного контроля «Минск»:
Нужно учитывать поведение человека, потому что так или иначе человек, который пытается незаконно пересечь границу, будет себя выдавать. Он нервничает в любом случае, пытается как-то оправдать свое поведение, предоставляет какие-то другие документы, чтобы максимально отвлечь внимание от того, что на самом деле не в порядке.

Вопросы задаются лицам, которые зачастую не похожи на себя в паспорте. То есть если я спрошу, кто он по гороскопу, то, наверное, не все скажут, если это не их документ. 

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Могут спросить, кто человек по знаку Зодиака. Как в Национальном аэропорту «Минск» выявляют нарушителей госграницы

Отряд «Минск» в 2019 году задержал больше 50 нарушителей границы. Чаще всего это граждане Ирана, которые пытаются через Беларусь уехать в ЕС. Естественно, с поддельными или чужими паспортами. Причем число нарушений от сезона не зависит. Задерживают круглый год. 

Могут спросить, кто человек по знаку Зодиака. Как в Национальном аэропорту «Минск» выявляют нарушителей госграницы

Михаил Марчук, начальник отделения отряда пограничного контроля «Минск»:
На примере этого года могу сказать, что в Национальном аэропорту «Минск» задержано 9 нарушителей государственной границы. Это граждане, которые прибывают к нам и предъявляют на кабине пограничного контроля недействительные документы.

Люди в материале: Дмитрий Боярович, Виктория Лихошапко, Михаил Марчук

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Национальном аэропорту работает особое подразделение – отдел пограничного контроля «Минск», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ему уже 15...
 
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