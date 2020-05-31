Там, где начинается Родина. Спецпроект «Контуров» о белорусских пограничниках

Источник материала: ОНТ

Современные конфликты не подразумевают ставку на массовость армии. На первом плане – подготовка и оснащение. Для примера можно взять любой из родов войск, но, учитывая, что на неделе свой праздник отмечали пограничники, обратимся к ним.

Тем более, что защита Родины начинается всегда с них. Вот уж кому точно ни шагу назад. Сегодня мы говорим «элита». И не только из-за важности выполняемых задач и уровня подготовки. А ещё потому, что эта служба дважды в истории XX века возрождалась из небытия. Сначала после Великой Отечественной, а затем на руинах Советского Союза уже в суверенной Беларуси. Так что о ком, как не о пограничниках говорить сегодня. Тем более в год Великой Победы.

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