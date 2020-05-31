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«Меня считают строгим учителем». Более 50 лет в школе, она и в свои 74 учит детей физике и математике
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сегодня мы часто и заслуженно говорим спасибо нашим медикам. Но в последний день весны не обойдем стороной и учителей. Герои нашего следующего сюжета нашли в этой непростой профессии настоящее призвание, причем на своей же малой родине, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
C первыми лучами солнца в любимом огороде. Именно так начинается ее утро. В свои 74 Галина Николаевна не может сидеть без дела. Хотя такой была и 59 лет назад, когда только пришла в школу работать учителем.
История жизни – по фото из газетных вырезок: здесь ещё простой учитель, а здесь уже завуч школы.
Галина Буро, корреспондент:
Галина Микульская, учитель Макаровского учебно-педагогического комплекса ясли-сад – средняя школа:
С цифрами она на «ты», номера телефонов запоминает с первого раза. Не зря же учитель математики и физики. Вот и семейное уравнение с логичным результатом: трое детей, четверо внуков. Умножаем на учительский талант, равно: вся семья с математическим складом ума.
Галина Микульская:
С такими тёплыми мыслями – на работу. Школа в соседнем агрогородке Макаровцы. Раньше пешком ходила, соседи подвозили, бывало, что и на попутках, теперь есть школьный автобус.
Алгебра на «роднай мове», макаровская школа – белорусскоязычная. Начало урока с традиционного мозгового штурма. Отсидеться не получится.
Галина Микульская:
А ещё, не упустить ни одной минуты урока – золотое правило. Может, поэтому дети в этой сельской школе результативно дружат с математикой.
Галина Микульская:
Она признаётся: больше, чем полвека живёт не по календарному году, а по учебному, 1 сентября – любимый праздник, а на выпускных не может сдержать слёз. И благодарна судьбе за то, что когда-то в ней, юной вожатой в школьном лагере, жена директора разглядела будущего педагога.
Галина Микульская:
Елена Панкевич, директор Макаровского учебно-педагогического комплекса ясли-сад – средняя школа:
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«Меня считают строгим учителем». Более 50 лет в школе, она и в свои 74 учит детей физике и математике
Новости Беларуси. Сегодня мы часто и заслуженно говорим спасибо нашим медикам. Но в последний день весны не обойдем стороной и учителей. Герои нашего следующего...
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