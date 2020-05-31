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Некто Так Сяк утверждает, что за "стояние" в очереди за Тихановскую дают по 2 рубля
31.05.2020 21:04 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Пользователь сети Вконтакте уверен - людей обманывают, и они просто зарабатывают на том, что стоят в очереди... 2 рубля. Мы, правда, сомневаемся в достоверности этих сведений, слишком уж невероятно, да и по имеющимся у нас информационным каналам такие сведения не распространялись. И всё же решили это проверить - а вдруг? В комментариях люди не соврут... Если найдутся те, кому заплатили - значит, было.
В качестве доказательства, к слову, приводятся скриншоты переписки с неизвестными:
На наш вопрос:
Пользователь ответил так:
(орфография и всё остальное - авторские)
Само общение
А вы что думаете по этому поводу? Вам давали по 2 рубля?
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Пользователь сети Вконтакте уверен - людей обманывают, и они просто зарабатывают на том, что стоят в очереди... 2 рубля. Мы, правда, сомневаемся в достоверности этих...
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