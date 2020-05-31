Источник материала: Виртуальный Брест

Пользователь сети Вконтакте уверен - людей обманывают, и они просто зарабатывают на том, что стоят в очереди... 2 рубля. Мы, правда, сомневаемся в достоверности этих сведений, слишком уж невероятно, да и по имеющимся у нас информационным каналам такие сведения не распространялись. И всё же решили это проверить - а вдруг? В комментариях люди не соврут... Если найдутся те, кому заплатили - значит, было.





В качестве доказательства, к слову, приводятся скриншоты переписки с неизвестными:





На наш вопрос:

- Вы простите, это нереально, и нет таких сведений. Вы, похоже, распространяете фейк

Пользователь ответил так:

- Если бы я распростронял фейк, то и были бы другие. Ну включайте логику. Что я один сделаю? Типо мне одному делать нечего, что бы фейк инфу распростронять? Ну как это? Сами подумайте

(орфография и всё остальное - авторские)





Само общение тут, по ссылке . Вот его небольшая часть:





А вы что думаете по этому поводу? Вам давали по 2 рубля?