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Некто Так Сяк утверждает, что за "стояние" в очереди за Тихановскую дают по 2 рубля

31.05.2020 21:04 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Пользователь сети Вконтакте уверен - людей обманывают, и они просто зарабатывают на том, что стоят в очереди... 2 рубля. Мы, правда, сомневаемся в достоверности этих сведений, слишком уж невероятно, да и по имеющимся у нас информационным каналам такие сведения не распространялись. И всё же решили это проверить - а вдруг? В комментариях люди не соврут... Если найдутся те, кому заплатили - значит, было.

Некто Так Сяк утверждает, что за "стояние" в очереди за Тихановскую дают по 2 рубля

В качестве доказательства, к слову, приводятся скриншоты переписки с неизвестными:

Некто Так Сяк утверждает, что за "стояние" в очереди за Тихановскую дают по 2 рубля

На наш вопрос:

 - Вы простите, это нереально, и нет таких сведений. Вы, похоже, распространяете фейк

Пользователь ответил так:

- Если бы я распростронял фейк, то и были бы другие. Ну включайте логику. Что я один сделаю? Типо мне одному делать нечего, что бы фейк инфу распростронять? Ну как это? Сами подумайте

(орфография и всё остальное - авторские)

Некто Так Сяк утверждает, что за "стояние" в очереди за Тихановскую дают по 2 рубля

Само общение тут, по ссылке. Вот его небольшая часть:

Некто Так Сяк утверждает, что за "стояние" в очереди за Тихановскую дают по 2 рубля

А вы что думаете по этому поводу? Вам давали по 2 рубля?

 
 
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  Пользователь сети Вконтакте уверен - людей обманывают, и они просто зарабатывают на том, что стоят в очереди... 2 рубля. Мы, правда, сомневаемся в достоверности этих...
 
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