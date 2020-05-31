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Бабарико о РФ: Должны быть не постоянные партнеры, а постоянные интересы - благополучие белорусов

31.05.2020 21:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Виктор Бабарико считает, что Беларуси необходимо диверсифицировать рынки сырья и сбыта, чтоб избавиться от зависимости от России. Такое мнение претендент в президенты высказал в интервью на Youtube-канале «Баренцева».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Зависимость от России, наверное, - как любая зависимость. Можно убрать слово Россия и сказать, что каждая страна должна пугаться двух зависимостей. Экономическая наука решает только два вопроса: рынки сырья и рынки сбыта, больше экономика не занимается ничем. Соответственно, так и здесь: риски для любой страны состоят в том, что-либо ты зависишь от монопольного рынка сырья. И рецепт: не зависеть от рынков сырья — диверсифицировать их, либо использовать какие-то иные новые технологии. На сегодняшний день ситуация такова, что все страны борются за энергосбережение, за открытие новых источников энергии, включая, природные, а они есть везде, возобновляемые. Поэтому зависимости от источников сырья нужно ликвидировать за счет диверсификации, внедрения новых технологий — это очевидно, — сказал экс-банкир.

С рынками сбыта, по мнению Бабарико, такая же ситуация: если ты продаешь один товар в одну страну, то это проблема. Чтобы ее решить, надо расширять список стран, расширять продуктовую линейку.

— Зависимость всегда решается поиском альтернативных рынков поставщиков и развитием современных технологий. У нас на сегодняшний день есть основные партнеры, партнеры — это не зависимость, это партнеры. У Беларуси не должно быть постоянных партнеров, у Беларуси должны быть постоянные интересы — благополучие белорусов, — считает Виктор Бабарико.

Экс-банкир добавил, что сегодня весь мир пытается уйти от сырьевой зависимости, а Беларусь продолжает искать нефть.

— Вы посмотрите, что делают страны, которые обладают этим ресурсом. Ближневосточные страны развивают не нефтяную и газовую отрасль, они развивают интеллектуальную отрасль на эти деньги. То же самое делает и Норвегия, все нефтяные страны стараются избавиться от «нефтяного проклятия». И только мы кричим: «Нам бы нефть», — сказал Бабарико.

 
 
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Виктор Бабарико считает, что Беларуси необходимо диверсифицировать рынки сырья и сбыта, чтоб избавиться от зависимости от соседей.
 
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