Правозащитники считают Сергея Тихановского политзаключенным и требуют его освобождения

Источник материала: Tut.by

Лишенный регистрации в Беларуси правозащитный центр «Весна», «Белорусский Хельсинкский комитет», «Правовая инициатива», «Офис по правам людей с инвалидностью», «Белорусский документационный центр», «Белорусский ПЕН-центр» требуют немедленного освобождения Сергея Тихановского и прекращения уголовного преследования в отношении него. Соответствующее заявление появилось на сайте «Вясны».



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

«29 мая во время проведения пикета по сбору подписей граждан в поддержку выдвижения в качестве кандидата в президенты Светланы Тихановской, который проходил в Гродно, сотрудниками милиции был задержан руководитель инициативной группы, блогер популярного YouTube-канала „Страна для жизни“ Сергей Тихановский и еще как минимум 15 граждан, принимавших участие в данном пикете», — говорится в заявлении.

Правозащитники ссылаются на информацию журналистов, которые непосредственно присутствовали при проведении пикета и вели онлайн-трансляцию, и утверждают, что пикет происходил мирно, без нарушений общественного порядка, в соответствии с требованиями закона. «Задержание произошло после явно незаконного вмешательства сотрудников милиции в коммуникацию граждан с руководителем инициативной группы С. Тихановским… События, предшествовавшие задержанию — заявления действующего главы государства А. Лукашенко во время посещения МТЗ в адрес Тихановского, попытка помешать и создать конфликтную ситуацию на пикете со стороны нескольких женщин, незаконное вмешательство и задержание С. Тихановского сотрудниками милиции, демонстративное падение на землю милиционера и последующая реакция на инцидент государственных СМИ, позволяют сделать вывод о том, что в отношении С. Тихановского могла быть совершена провокация».

По мнению правозащитников, анализ видеозаписей событий и свидетельств очевидцев «позволяет сделать выводы об отсутствии оснований для задержания С. Тихановского, перечисленных в УПК Республики Беларусь, что свидетельствует о произвольном и незаконном задержании С. Тихановского».

Правозащитники напоминают, что это не первый случай преследования Тихановского за мирную реализацию им свободы мирных собраний, выражения мнения и распространения и сбора информации.

6 мая Тихановский был задержан под Могилевом и помещен в ИВС Гомеля. Основанием для задержания блогера стало решение суда Советского района Гомеля об административном аресте, вынесенном еще в январе 2020 года за участие в акции протеста против углубленной интеграции Беларуси и России, которая проходила 20 декабря 2019 года

19 мая 2020 года Тихановский постановлением суда Советского района Гомеля был привлечен к административной ответственности в виде ареста сроком 15 суток. Поводом для привлечения от ответственности стало проведение блогером встреч с его подписчиками в Орше и Бресте.

Кроме того суд Советского района Гомеля вынес постановление о 15-суточном аресте Тихановского за организацию встреч с подписчиками в Солигорске и Миорах.

Таким образом общий размер административного взыскания в отношении Тихановского сейчас составляет 45 суток. По словам Тихановского, на него было составлено еще семь протоколов об административных правонарушениях по ст. 23.34 КоАП за организацию встреч с подписчиками в разных городах Беларуси, что грозит ему долгосрочной изоляцией.

«Именно изоляция Тихановского непосредственно после объявления выборов Президента Республики Беларусь и препятствование со стороны администрации ИВС в допуске адвоката не позволили ему зарегистрировать инициативную группу по выдвижению в качестве кандидата в Президенты Республики Беларусь в установленные избирательным законодательством сроки. Все перечисленные выше факты позволяют сделать выводы о наличии политического мотива со стороны властей в преследовании С. Тихановского, направленных на недобровольное прекращение или изменение его публичной деятельности», — считают правозащитники.

Согласно п. 3.1 Руководства по определению понятия «политический заключенный», утвержденному белорусским правозащитным сообществом на ІІІ правозащитном форуме, лишение свободы в связи с ненасильственным осуществлением свобод, гарантированных международными нормами права в области прав человека, является основанием для признания такой личности политическим заключенным с требованием немедленного освобождения.

«Это позволяет нам заявить, что уголовное преследование С. Тихановского является политически мотивированным, а сам С. Тихановский является политическим заключенным».

Представители белорусских правозащитных организаций требуют от властей Беларуси:

немедленного освобождения Тихановского и прекращения уголовного преследования в отношении него;

освобождения и прекращения уголовного преследования в отношении других задержанных за участие в пикете 30 мая 2020 года граждан, если они непосредственно не совершали насильственных действий в отношении сотрудников милиции.

Данное заявление не имеет целью поддержку политической позиции Тихановского, а также лица, выдвигающегося в качестве кандидата в Президенты Республики Беларусь, акцентируют внимание правозащитники.

Что позавчера произошло на пикете в Гродно

Напомним, 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей задержали блогера Сергея Тихановского и еще девять человек. Тихановский шел среди людей, когда его за рукав стала хватать женщина с криками: «Сергей, подождите». Ее смогли оттеснить сторонники Тихановского. Сам блогер назвал ее провокатором.

Тут же на площади появились два милиционера, один из них представился участковым инспектором. Бросавшаяся на Тихановского женщина стала жаловаться, что тот отказался отвечать на ее вопросы. Милиционеры пытались задержать Тихановского, толпа стала оттеснять блогера от них. В какой-то момент один из правоохранителей оказался на асфальте. Тут же послышались милицейские свистки. Люди стали советовать: «Сергей, уходи», но Тихановский спокойно отвечал, что ничего не нарушает.

Тут же на площади появились омоновцы, которые и задержали блогера. Задержанных отвели в микроавтобус. Люди пытались не дать ему уехать, в толкотне даже выломали дверцу, но милиции удалось увезти блогера.

Александр Лукашенко днем 29 мая высказался о некой конфликтной ситуации с милицией. Можно предположить, что речь идет об инциденте в Могилеве 5 мая, когда к микроавтобусу команды «Страны для жизни» горожане не подпустили силовиков. Однако тогда никакого физического контакта между сотрудниками милиции и местными жителями не было.

— Недавно мне пресс-секретарь доложила: милиционера оскорбил (участник пикета. — Прим. пресс-службы президента), когда ему сделал замечание. Они приезжают крутые, на джипах все — по 10−12 машин. В чужой город приехали, выстроились и пошли по площадям, улицам. На этого пацаненка (сотрудника милиции. — Прим. пресс-службы президента) навалились. Он, наверное, только в этом году пришел на работу, чей-то же ребенок. Что ты на него накатываешь. И потом, рисковые люди, я бы на их месте с милицией поаккуратнее был. Это же корпоративный народ. Найдет возможность, так ответит. Мне уже нелегко приходится, сдерживая их. Нарываются. Провокация — это лучшая реклама. Они это так понимают, — сказал Лукашенко .

Что сказала милиция?

«29 мая в Гродно на площади Советской были задержаны лица, в том числе ранее судимые, неоднократно привлекавшиеся к административной ответственности, которые применили насилие в отношении сотрудников милиции Ленинского РОВД с целью воспрепятствования их законной деятельности. Среди задержанных гомельский блогер Сергей Тихановский. Двоим милиционерам причинены телесные повреждения различной степени тяжести, они в настоящее время госпитализированы. Следователями возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел», — сообщили днем 30 мая в МВД.

В Уголовном кодексе есть ст. 364 «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел». Максимальная санкция по ней — лишение свободы на срок до шести лет.

Вечером 30 мая Сергея Тихановского и еще семь задержанных перевели в Минск в ИВС на Окрестина.