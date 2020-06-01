Полиция США задержала порядка 4100 человек за время протестов

Источник материала: ОНТ

За последние несколько дней в ходе протестов в ряде городов США полиция задержала около 4100 человек. Об этом информирует The Associated Press.

В основном задержанным предъявлены обвинения в нарушении комендантского часа, перекрытии дорог и мародерстве.

Десятки тысяч человек вышли на улицы многих городов США после смерти жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда – афроамериканец погиб при его задержании полицией. Во многих городах страны был введен комендантский час. Самые крупные из них – Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Чикаго, Атланта, Денвер и Сиэтл.

В 15 штатах и в федеральном округе Колумбия была мобилизована национальная гвардия.

Фото: REUTERS / Lucas Jackson

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