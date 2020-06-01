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Под Гродно Ford влетел в дерево: погиб 17-летний пассажир

01.06.2020 09:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Несовершеннолетний пассажир погиб при столкновении легковушки с деревом в Гродненском районе, сообщили в пресс-службе МВД.


Авария произошла 30 мая, около 05.20, на автодороге Гожа — Цидовичи — Огородники. Установлено, что 24-летний водитель Ford не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где автомобиль врезался в дерево.

В результате ДТП 17-летний пассажир легковушки от полученных травм умер на месте происшествия. Еще два пассажира (14-летняя девочка и 21-летний парень) с телесными повреждениями госпитализированы.

Выяснилось, что водитель Ford не имел права управления и находился в состоянии алкогольного опьянения.

 
 
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Водитель не имел права управления и находился в состоянии алкогольного опьянения.
 
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