Под Гродно Ford влетел в дерево: погиб 17-летний пассажир

Источник материала: Tut.by

Несовершеннолетний пассажир погиб при столкновении легковушки с деревом в Гродненском районе, сообщили в пресс-службе МВД.





Авария произошла 30 мая, около 05.20, на автодороге Гожа — Цидовичи — Огородники. Установлено, что 24-летний водитель Ford не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где автомобиль врезался в дерево.

В результате ДТП 17-летний пассажир легковушки от полученных травм умер на месте происшествия. Еще два пассажира (14-летняя девочка и 21-летний парень) с телесными повреждениями госпитализированы.

Выяснилось, что водитель Ford не имел права управления и находился в состоянии алкогольного опьянения.