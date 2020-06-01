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Названы продукты, которые полезно употреблять с кожурой

01.06.2020 10:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Названы продукты, которые полезно употреблять с кожурой
Продукты, которые полезно есть с кожурой, перечислила врач-проктолог и онколог Елена Смирнова. По словам специалиста, именно кожура некоторых овощей и фруктов содержит больше всего клетчатки и витаминов. Об этом сообщает РИА Новости. 


Например, разный цвет кожуры и мякоти у баклажана и кабачка говорит о том, что у них разный состав. Так, фиолетовый цвет баклажана указывает на высокое содержание антоцианов в его составе. Они являются мощными антиоксидантами и препятствуют разрушению клеток. Таким образом, антоцианы делают нас моложе, а также снижают воспаления. Кожура кабачка содержит большое количество хлорофилла и витамина С.

Также специалист не рекомендует выбрасывать кожуру лимона и апельсина, поскольку в ней содержится большое количество витамина C, клетчатки и антиоксидантов. Если употреблять кожуру в цельном виде тяжело, то можно её измельчить и добавлять в различные блюда или напитки.

Также очень полезна кожура яблок. В её составе большое количество витамина А и C, кальция, фосфора, железа и антиоксидантов. Кожура картофеля также содержит клетчатку и витамин C. Однако медик настоятельно не рекомендует употреблять кожуру зелёного цвета. Она содержит опасный яд соланин.

Кожура огурца богата калием, витаминами группы В и бета-каротином, который впоследствии превращается в витамин А. Но если огурец почистить, то вы уменьшите количество полезных веществ практически до 0. 


Однако медик рекомендует употреблять овощи и фрукты с кожурой только в сезон. Дело в том том, что если они несезонные , то именно в кожуре скапливаются нитраты.

фото: ocdn.eu

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Продукты, которые полезно есть с кожурой, перечислила врач-проктолог и онколог Елена Смирнова. По словам специалиста, именно кожура некоторых овощей и фруктов...
 
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