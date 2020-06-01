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7 модных идей, как носить платье даже в прохладную погоду
Источник материала: ОНТ
Погода летом может быть такой же непредсказуемой, как и в любое другое время года. Именно поэтому следует быть готовой ко всему. Мы расскажем, как можно стильно утеплить образ с платьем, если вдруг жара сменилась прохладной погодой.
Самый простой и трендовый способ согреться в непогоду -это накинуть поверх платья стильную объёмную джинсовку. Отдавайте предпочтение моделям на размер-два больше. Это придаст образу дерзкий и достаточно расслабленный вид. Дополнить образ можно обувью в любом стиле, будь то босоножки на каблуке или лаконичные белые кеды.
Легкий летний плащ с поясом будет служить как не только тёплая вещь в прохладные дни, но и как яркий акцент вашего образа. Обратите внимание на модели в актуальных ярких оттенках. Довольно интересно выглядят жёлтый, лиловый, нежно-розовый, голубой, а также цвет тиффани. Не стоит недооценивать пояс. Он поможет подчеркнуть вашу талию и придаст силуэт вашей фигуре.
Если на улице достаточно похладная погода, но вы не хотите перегружать свой образ объёмными вещами, то попробуйте надеть под платье водолазку. Обращать внимание лучше на модели из натуральных и лёгких тканей. В них намного комфортнее.
Кожаная куртка должна быть в гардеробе каждой модницы. Даже сложно представить ей альтернативу. Да и к тому же нет вещей, с которыми бы она не сочеталась. Надевайте её поверх платья в непогоду и оставляйте расстёгнутой.
Платье со свободным джемпером - это стильное решение для любого времени года. Данный комплект отлично подойдёт для дождливых и холодных летних дней. Также не бойтесь экспериментировать с цветом.
фото: cosmo.ru
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Погода летом может быть такой же непредсказуемой, как и в любое другое время года. Именно поэтому следует быть готовой ко всему. Мы расскажем, как можно стильно...
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