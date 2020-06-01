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7 модных идей, как носить платье даже в прохладную погоду

01.06.2020 10:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

7 модных идей, как носить платье даже в прохладную погоду

Погода летом может быть такой же непредсказуемой, как и в любое другое время года. Именно поэтому следует быть готовой ко всему. Мы расскажем, как можно стильно утеплить образ с платьем, если вдруг жара сменилась прохладной погодой. 

  • Платье с джинсовкой

Самый простой и трендовый способ согреться в непогоду -это накинуть поверх платья стильную объёмную джинсовку. Отдавайте предпочтение моделям на размер-два больше. Это придаст образу дерзкий и достаточно расслабленный вид. Дополнить образ можно обувью в любом стиле, будь то босоножки на каблуке или лаконичные белые кеды. 


  • Платье с оверсайз-пиджаком
Пиджак в мужском стиле отлично подойдёт для офиса, прогулки или вечера в ресторане. В первом случае отдавайте предпочтение моделям строгого кроя в нейтральном оттенке. Это придаст наряду официальный и презентабельный вид. На прогулку надевайте классический бежевый пиджак или модель в клетку. 



  • Платье с летним плащом на поясе

Легкий летний плащ с поясом будет служить как не только тёплая вещь в прохладные дни, но и как яркий акцент вашего образа. Обратите внимание на модели в актуальных ярких оттенках. Довольно интересно выглядят жёлтый, лиловый, нежно-розовый, голубой, а также цвет тиффани. Не стоит недооценивать пояс. Он поможет подчеркнуть вашу талию и придаст силуэт вашей фигуре.


  • Платье с водолазкой

Если на улице достаточно похладная погода, но вы не хотите перегружать свой образ объёмными вещами, то попробуйте надеть под платье водолазку. Обращать внимание лучше на модели из натуральных и лёгких тканей. В них намного комфортнее.  


  • Платье с кожаной курткой
Кожаная куртка должна быть в гардеробе каждой модницы. Даже сложно представить ей альтернативу. Да и к тому же нет вещей, с которыми бы она не сочеталась. Надевайте её поверх платья в непогоду и оставляйте расстёгнутой.



  • Платье с худи
Очень интересно с платьем выглядит худи. Главный плюс данного комплекта заключается в том, что если станет тепло, вы всегда можете снять худи. И даже без него образ будет смотреться цельно.


  • Платье с джемпером

Платье со свободным джемпером - это стильное решение для любого времени года. Данный комплект отлично подойдёт для дождливых и холодных летних дней. Также не бойтесь экспериментировать с цветом.


фото: cosmo.ru

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Погода летом может быть такой же непредсказуемой, как и в любое другое время года. Именно поэтому следует быть готовой ко всему. Мы расскажем, как можно стильно...
 
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