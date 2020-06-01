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За раз насекомые могут уничтожить весь урожай. В Калмыкии для борьбы с саранчой используют спецтехнику и авиацию
Источник материала: СТВ
Новости России. В Калмыкии принимают экстренные меры по спасению урожая от нашествия саранчи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нескольких районах ввели режим повышенной готовности.
Мониторинг распространения вредителей ведется ежедневно. Насекомые активизировались раньше срока. Выжить помогла теплая зима. Ими уже заселено более 20 тысяч гектаров. Опасность в том, что за раз стая может лишить земледельцев всего урожая. Пока очаги обнаружены в пяти районах. Там уже ведут обработку зараженных участков.
Санал Адьяев, министр сельского хозяйства Республики Калмыкия (Россия):
Наряду с Калмыкией борьбу с нашествием насекомых ведут и соседние регионы.
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За раз насекомые могут уничтожить весь урожай. В Калмыкии для борьбы с саранчой используют спецтехнику и авиацию
Новости России. В Калмыкии принимают экстренные меры по спасению урожая от нашествия саранчи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нескольких районах...
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