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За раз насекомые могут уничтожить весь урожай. В Калмыкии для борьбы с саранчой используют спецтехнику и авиацию

01.06.2020 11:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. В Калмыкии принимают экстренные меры по спасению урожая от нашествия саранчи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нескольких районах ввели режим повышенной готовности.

Насекомым противостоят десятки тысяч единиц спецтехники и авиация.

За раз насекомые могут уничтожить весь урожай. В Калмыкии для борьбы с саранчой используют спецтехнику и авиацию

За раз насекомые могут уничтожить весь урожай. В Калмыкии для борьбы с саранчой используют спецтехнику и авиацию

За раз насекомые могут уничтожить весь урожай. В Калмыкии для борьбы с саранчой используют спецтехнику и авиацию

Мониторинг распространения вредителей ведется ежедневно. Насекомые активизировались раньше срока. Выжить помогла теплая зима. Ими уже заселено более 20 тысяч гектаров. Опасность в том, что за раз стая может лишить земледельцев всего урожая. Пока очаги обнаружены в пяти районах. Там уже ведут обработку зараженных участков.

За раз насекомые могут уничтожить весь урожай. В Калмыкии для борьбы с саранчой используют спецтехнику и авиацию

Санал Адьяев, министр сельского хозяйства Республики Калмыкия (Россия):
В ближайшее время мы внесем пакет документов на введение ситуации повышенной готовности в целом по республике, что позволит нам использовать средства резервного фонда. Все необходимые меры будут приняты, но будет все финансироваться в рамках возмещения части затрат.

За раз насекомые могут уничтожить весь урожай. В Калмыкии для борьбы с саранчой используют спецтехнику и авиацию

За раз насекомые могут уничтожить весь урожай. В Калмыкии для борьбы с саранчой используют спецтехнику и авиацию

За раз насекомые могут уничтожить весь урожай. В Калмыкии для борьбы с саранчой используют спецтехнику и авиацию

Наряду с Калмыкией борьбу с нашествием насекомых ведут и соседние регионы.

Люди в материале: Санал Адьяев

 
 
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Новости России. В Калмыкии принимают экстренные меры по спасению урожая от нашествия саранчи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нескольких районах...
 
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