Пунтус о договорняках: «Я бы ушел из футбола, если бы это сделал когда-нибудь»

Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Юрий Пунтус прокомментировал тему договорняков в белорусском футболе.

«Для меня кощунственно на эту тему разговаривать, то есть я имею в виду тех ребят и действующих лиц, которые этим занимаются... Это их флаг. Я бы с ним просто ушел из футбола, если бы я это сделал когда-нибудь или сделаю», – сказал Пунтус