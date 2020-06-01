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Пунтус о договорняках: «Я бы ушел из футбола, если бы это сделал когда-нибудь»

01.06.2020 11:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В передаче «Итоги недели» показали сюжет о защитнике БАТЭ Захаре Волкове и его участии в договорном матче в период игры за «Нафтан».




Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Юрий Пунтус прокомментировал тему договорняков в белорусском футболе.

«Для меня кощунственно на эту тему разговаривать, то есть я имею в виду тех ребят и действующих лиц, которые этим занимаются... Это их флаг. Я бы с ним просто ушел из футбола, если бы я это сделал когда-нибудь или сделаю», – сказал Пунтус  эфире «Беларусь 5».
 
 
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В передаче «Итоги недели» показали сюжет о защитнике БАТЭ Захаре Волкове и его участии в договорном матче в период игры за «Нафтан».
 
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