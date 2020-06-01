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Главный тренер МФК «Столица» о победе над «Витэном»: «Матч получился очень результативным. У нас права на ошибку не было»

01.06.2020 11:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по мини-футболу прошли вторые матчи полуфинальных серий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Настоящий «спектакль» выдали «Столица» и оршанский «Витэн». Здесь было забито сразу 16 мячей.

Главный тренер МФК «Столица» о победе над «Витэном»: «Матч получился очень результативным. У нас права на ошибку не было»

Главный тренер МФК «Столица» о победе над «Витэном»: «Матч получился очень результативным. У нас права на ошибку не было»

Это тем более удивительно, что первый поединок команд завершился с минимальной разницей в счете в пользу «Витэна» – 1:0. Та игра запомнилась бенефисом вратарей.

А вот в минской встрече на первый план вышли уже полевые игроки, забивавшие на любой вкус. Гости большую часть матча уступали, но на последней минуте сравняли счет – 7:7. А вот в овертайме футболисты «Столицы» провели еще два мяча и отпраздновали победу – 9:7.

Главный тренер МФК «Столица» о победе над «Витэном»: «Матч получился очень результативным. У нас права на ошибку не было»

Александр Савинцев, главный тренер МФК «Столица»:
Очень жаль, конечно, что нет болельщиков. Но зрители у экранов, конечно, получили удовольствие. Да, сегодня матч получился очень результативным. Просто команды играют, дают друг другу играть, плюс хорошие исполнители.

У нас права на ошибку не было. У «Витэна» было право на ошибку, они им воспользовались. Думаю, что третий матч будет с большим-большим накалом. Будем стараться.

Главный тренер МФК «Столица» о победе над «Витэном»: «Матч получился очень результативным. У нас права на ошибку не было»

В другом матче дня БЧ взяла верх над ВРЗ. Счет в обеих полуфинальных сериях теперь равный. Судьба путевок в финал решится в третьих играх 3 июня.

Люди в материале: Александр Савинцев

 
 
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Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по мини-футболу прошли вторые матчи полуфинальных серий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Настоящий...
 
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