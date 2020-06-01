1 июня - Международный день защиты детей

Источник материала: Ивьевский край

Дорогие мальчишки и девчонки,

уважаемые взрослые!

Искренне и сердечно поздравляем юных граждан района,

их родителей, бабушек и дедушек

с Международным днем защиты детей!

Этот добрый июньский праздник напоминает нам о той серьезной ответственности, которую мы, взрослые, несем за подрастающее поколение. Дети - это воплощение наших надежд. В их руки мы передаем будущее. Именно поэтому взрослые люди обязаны приложить все усилия для обеспечения самого главного права каждого ребенка - права на счастливое детство! И тогда наши дети будут расти здоровыми, жизнерадостными, успешными, оправдывая самые лучшие наши надежды!

Радует, что наши дети имеют возможность реализовывать свои дарования в учебе, спорте и творчестве. Многие из них успешно представляют район на конкурсах, олимпиадах и состязаниях самого высокого уровня. Мы по праву можем гордиться этими талантливыми, подающими большие надежды ребятами.

Пусть дети растут самыми счастливыми и прекрасными, самыми умными и талантливыми, самыми заботливыми и добрыми! А мамы и папы пусть почаще вспоминают свои детские годы и окунаются вместе с детьми в беззаботную и неповторимую атмосферу детства. Давайте беречь и любить наших детей! А благодарные и счастливые глаза ребенка будут нам всем наградой!

















Районный исполнительный комитет.

Районный Совет депутатов.