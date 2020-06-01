|
Аллигатор съел таксу на глазах у ее хозяйки
Источник материала: ОНТ
В Миссисипи (США) двухметровый аллигатор съел таксу. Животное погибло на глазах у хозяйки. Историю
Живущая на ферме Лелайни Розенбаум и не подозревала, что рядом обитает хищная рептилия. Женщина рассказала, как она повела собак на прогулку и решила собрать чернику на пасеке.
Бигль американки последовал за ней, а такса направилась в сторону озера. Вскоре Лелайни услышала шум со стороны берега. Розенбаум поспешила собаке на помощь и увидела аллигатора.
Пес пытался вырваться из пасти хищника, но аллигатор утащил его под воду.
Аллигаторы распространены в Миссисипи, Южной и Северной Каролине, Техасе, Джорджии и Луизиане. Некоторые экземпляры достигают 4,5 метра в длину, но в среднем рептилии вырастают до 3,4 метра и весят до 200 килограммов.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Миссисипи (США) двухметровый аллигатор съел таксу. Животное погибло на глазах у хозяйки. Историю рассказывает The Clarion-Ledger. Живущая на ферме Лелайни Розенбаум и не...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)