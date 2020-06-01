В Испании намерены продлить режим ЧП

Источник материала: ОНТ

Премьер Испании намерен сегодня предложить парламенту продлить чрезвычайное положение до 21 июня. Но обещает, что это будет уже в последний раз.

Потом собираются открыть границы для туристов. Пока только из стран Евросоюза. Во Франции ждут открытия баров и ресторанов. В Париже мэрия разрешила использовать тротуары, чтобы ставить туда столики для клиентов.

А в Италии уже открываются музеи и исторические монументы. Колизей ждет гостей, и по этому случаю здесь включили иллюминацию цветов национального флага.

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