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В Испании намерены продлить режим ЧП

01.06.2020 11:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Испании намерены продлить режим ЧП

Премьер Испании намерен сегодня предложить парламенту продлить чрезвычайное положение до 21 июня. Но обещает, что это будет уже в последний раз. 

Потом собираются открыть границы для туристов. Пока только из стран Евросоюза. Во Франции ждут открытия баров и ресторанов. В Париже мэрия разрешила использовать тротуары, чтобы ставить туда столики для клиентов. 

А в Италии уже открываются музеи и исторические монументы. Колизей ждет гостей, и по этому случаю здесь включили иллюминацию цветов национального флага.

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Премьер Испании намерен сегодня предложить парламенту продлить чрезвычайное положение до 21 июня. Но обещает, что это будет уже в последний раз.  Потом собираются...
 
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