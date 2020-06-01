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В Свислочском районе Renault насмерть сбил велосипедиста, который ехал по переходу
Источник материала: Tut.by
В Свислочском районе под колесами автомобиля погиб велосипедист,
Происшествие случилось вечером 29 мая в деревне Сокольники. По информации инспекторов, 27-летний водитель Renault двигался по трассе Р98 граница Республика Польша — Каменец — Свислочь и сбил 62-летнего велосипедиста, который ехал по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП велосипедист от полученных травм умер на месте происшествия.
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Происшествие случилось вечером 29 мая в деревне Сокольники.
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