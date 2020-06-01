В Свислочском районе Renault насмерть сбил велосипедиста, который ехал по переходу

Источник материала: Tut.by

В Свислочском районе под колесами автомобиля погиб велосипедист, сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.



Фото: ГАИ

Происшествие случилось вечером 29 мая в деревне Сокольники. По информации инспекторов, 27-летний водитель Renault двигался по трассе Р98 граница Республика Польша — Каменец — Свислочь и сбил 62-летнего велосипедиста, который ехал по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП велосипедист от полученных травм умер на месте происшествия.