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На пожаре в Минске сотрудники МЧС спасли пенсионерку
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 1 июня около часа ночи в Минске горела комната в четырёхэтажке по улице Романовская Слобода, 1.
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Пострадавшая была вынесена на свежий воздух и передана медикам. После осмотра женщину госпитализировали с отравлением продуктами горения.
Эвакуация не потребовалась. Огнём повреждено имущество, закопчена квартира. Причина пожара выясняется, рассматривается версия короткого замыкания электроудлинителя.
На предыдущей неделе в Молодечно произошёл пожар в девятиэтажке.
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Новости Беларуси. 1 июня около часа ночи в Минске горела комната в четырёхэтажке по улице Романовская Слобода, 1. По сведениям Минского ГУМЧС, прибывшие спасатели...
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