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Стать ближе к Минску до $35000: топ-5 самых дешёвых квартир в Минском районе
Источник материала: Myfin
«Двушка» за $28 000 в Юзуфово: рядом озеро и лес
Всего за $28 000 предлагают
Квартира продается с отделкой, санузел совмещенный, балкона в квартире нет. Улица Юбилейная, на которой находится дом, расположена всего в 15 км от МКАД в Мядельском направлении.
В Юзуфово можно доехать на маршрутном такси, которое регулярно отправляется из Минска от остановки «Комаровский рынок». Дорога займет не более 30 минут.
Квартира недалеко от Уручья за $29 900
За $29 900 продается
Общая площадь квартиры 34,3 кв.м., площадь кухни – 8 кв.м. Жилье расположено в блокированном частном доме. Все стены в квартире обшиты вагонкой, поэтому холодно в доме не бывает. Объект недвижимости предлагается к продаже вместе с участком, гаражом и погребом.
В поселке Сухорукие развитая инфраструктура: рядом с домом два детских сада, школа, магазины, банки, поликлиника. Дорога в центр Минска займет около 25 минут на автомобиле.
$808 за квадратный метр: «двушка» в деревне Аксаковщина
За $31 000 можно приобрести
Площадь квартиры равна 34,3 кв.м., из них 6,3 кв.м. занимает кухня. Квартира расположена в 5-этажном панельном доме 1972 года постройки на 1-ом этаже. Квартира оснащена металлической дверью, раздельным санузлом, имеется подвал.
Местность, в которой расположен дом, очень красива и экологически безопасна – рядом расположено озеро, вблизи которого функционирует один из лучших республиканских центров реабилитации санаторного типа. Неподалеку также находятся церковь, детский сад и магазины.
Добраться до деревни Аксаковщина не составит труда – из столицы регулярно ходят маршрутки и автобусы.
$34 900 за «двушку» в посёлке Новинка
За $34 900 предлагается к продаже
Квартира продается с собственным участком, который можно использовать для садоводства и огородничества. Недалеко от дома находится Заславское водохранилище, где можно отдохнуть всей семьей.
«Однушка» в Михановичах за $35 000
В агрогородке Михановичи Минского района выставлена на продажу
В квартире имеется раздельный санузел и балкон. Жилье предлагается к продаже вместе с гаражом.
Текст: Ольга Лысаковская
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В Минском районе продаются квартиры, стоимость которых в десятки раз ниже столичных квартир. Купить недвижимость недалеко от Минска может стать для кого-то...
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