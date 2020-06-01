Стать ближе к Минску до $35000: топ-5 самых дешёвых квартир в Минском районе

Источник материала: Myfin

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«Двушка» за $28 000 в Юзуфово: рядом озеро и лес

Всего за $28 000 предлагают 2-комнатную квартиру в агрогородке Юзуфово. Квартира общей площадью 33,5 кв.м., из них 5 кв.м. занимает кухня. Жилье расположено на втором этаже кирпичного дома, построенного в 1964 году.

Квартира продается с отделкой, санузел совмещенный, балкона в квартире нет. Улица Юбилейная, на которой находится дом, расположена всего в 15 км от МКАД в Мядельском направлении.





В Юзуфово можно доехать на маршрутном такси, которое регулярно отправляется из Минска от остановки «Комаровский рынок». Дорога займет не более 30 минут.

Квартира недалеко от Уручья за $29 900

За $29 900 продается 1-комнантная квартира в поселке Сухорукие. Поселок находится в 15 минутах езды от района Уручье.

Общая площадь квартиры 34,3 кв.м., площадь кухни – 8 кв.м. Жилье расположено в блокированном частном доме. Все стены в квартире обшиты вагонкой, поэтому холодно в доме не бывает. Объект недвижимости предлагается к продаже вместе с участком, гаражом и погребом.





В поселке Сухорукие развитая инфраструктура: рядом с домом два детских сада, школа, магазины, банки, поликлиника. Дорога в центр Минска займет около 25 минут на автомобиле.

$808 за квадратный метр: «двушка» в деревне Аксаковщина

За $31 000 можно приобрести 2-комнатную квартиру недалеко от Минска. Цена на квартиру была снижена – ранее жилье продавалось за $34 000.

Площадь квартиры равна 34,3 кв.м., из них 6,3 кв.м. занимает кухня. Квартира расположена в 5-этажном панельном доме 1972 года постройки на 1-ом этаже. Квартира оснащена металлической дверью, раздельным санузлом, имеется подвал.

Местность, в которой расположен дом, очень красива и экологически безопасна – рядом расположено озеро, вблизи которого функционирует один из лучших республиканских центров реабилитации санаторного типа. Неподалеку также находятся церковь, детский сад и магазины.

Добраться до деревни Аксаковщина не составит труда – из столицы регулярно ходят маршрутки и автобусы.

$34 900 за «двушку» в посёлке Новинка

За $34 900 предлагается к продаже 2-комнатная квартира в посёлке Новинка Минского района. Квартира общей площадью 55,8 кв. м., причем кухня в квартире довольно большая – 10,3 кв. м. Жилье расположено на 1 этаже кирпичного дома 1996 года постройки. В квартире есть ремонт, две раздельные комнаты и раздельный санузел.





Квартира продается с собственным участком, который можно использовать для садоводства и огородничества. Недалеко от дома находится Заславское водохранилище, где можно отдохнуть всей семьей.

«Однушка» в Михановичах за $35 000

В агрогородке Михановичи Минского района выставлена на продажу 1-комнатная квартира с хорошим ремонтом. Площадь квартиры 30,5 кв. м, в том числе кухни – 7,8 кв.м. Квартира расположена на 2 этаже кирпичного дома 1991 года постройки. В квартире установлены стеклопакеты, встроенная кухня, бойлер, система фильтрации воды.





В квартире имеется раздельный санузел и балкон. Жилье предлагается к продаже вместе с гаражом.