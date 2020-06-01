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Врач составил антирейтинг самых частных травм у детей летом
Источник материала: Tut.by
Летних каникул дети ждут с особым нетерпением, а взрослые — с такой же особой настороженностью. Не обремененные школьными уроками и дополнительной учебной нагрузкой три летних месяца, по статистике, самый травмоопасный для детей период. Их игры на свежем воздухе и свободное времяпрепровождение нередко заканчиваются ушибами, переломами, растяжениями и ранами. Подсчитано, что именно летом травмируется каждый 10-й ребенок. 80% несчастных случаев происходит во время игр дома или на улице.
Опасные игры
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Даже старые добрые качели не всегда оказываются такими уж добрыми, особенно если они старые. Засовывание рук между крепежными частями качелей, закручивание подвижных элементов подвеса (цепей) увеличивает риск травматизации. Поэтому вместо удовольствия беспечность на качелях может обернуться перелом со смещением. И буквально бич последних лет — компрессионный перелом позвоночника как результат длительных прыжков на батуте и неудачных падений на ягодицы.
— Вообще есть неутешительная тенденция: современные дети легко «ломаются», — говорит Сергей Емельянов-Янковский. — Даже незначительная травма может закончиться переломом. В буквальном смысле: шел ребенок, споткнулся, упал — перелом костей обоих предплечий. Тому есть как минимум две причины. Первая: несбалансированный рацион с упором на фастфуд и полуфабрикаты. Согласитесь, современные дети едят чипсы, а не пьют молоко. Вторая: гиподинамия. Все свободное время дети проводят в гаджетах, а не на игровых площадках и стадионах. Между тем связки, кости формируются и крепнут только под воздействием нагрузки. Нет нагрузки на кость, структура ее становится более разреженной, соответственно, легче ломается — даже серьезных травм не надо, достаточно простого падения с высоты собственного роста. Если это все умножить на беспечность, несоблюдение мер безопасного поведения, травм не избежать.
Родитель, бди!
Разумеется, это далеко не полный перечень травм и потенциальных источников опасности для детей. С наступлением лета резко возрастает количество ДТП и несчастных случаев на воде с участием несовершеннолетних. Несмотря на то что ежегодно в летний период на государственном уровне реализуется ряд дополнительных профилактических мер, направленных на обеспечение безопасности детей, положительные сдвиги идут крайне медленно. Например, количество случаев травматизации несовершеннолетних за 2018 и 2019 годы разнится всего на десятые доли. Представители всех заинтересованных служб и ведомств, призванных обеспечивать общественную безопасность жизненного пространства для детей, сходятся во мнении: вина за каждый несчастный или трагический случай, где жертвой стали дети, так или иначе лежит на взрослых.
Этим летом, как и в предыдущие годы, с 25 мая по 5 июня МВД традиционно проводит специальные комплексные мероприятия «Внимание — дети!». Особое внимание сотрудники ГАИ уделяют соблюдению скоростного режима, правилам проезда пешеходных переходов, безопасной перевозке детей. В этот период водители обязаны даже днем ездить с включенным ближним светом фар. Вместе с тем, по словам начальника отделения организации межведомственного взаимодействия и пропаганды безопасности дорожного движения МВД Беларуси подполковника милиции Станислава Соловья, в 80% ДТП, в которых пострадали дети, виноваты именно взрослые. В остальных случаях их вина косвенная. И речь тут о родителях: именно они должны в первую очередь обучить ребенка правилам дорожного движения, рассказать о возможных опасностях, на личном примере показать безопасные маршруты и способы передвижения.
Такого же мнения о ключевой роли родителей в сохранении здоровья и жизни детей придерживается главный внештатный детский травматолог-ортопед комитета по здравоохранению Мингорисполкома Станислав Третьяк:
— Из года в год повторяются случаи, когда оставленные без присмотра дети получают травмы, становятся инвалидами или того хуже — гибнут, выпадая из открытых или условно защищенных москитными сетками окон, которые на деле не выдерживают даже веса младенца. Или делая экстремальные селфи. Или пренебрегая простыми, но эффективными мерами безопасного поведения на воде… Сколько бы об этом ни писали в СМИ, сколько бы профилактических лекций ни читали представители всех заинтересованных служб, такие случаи продолжают повторяться. Чужие ошибки ничему не учат. И в этом есть четкое упущение родителей: не рассказали, не предупредили, не объяснили, не предусмотрели, понадеялись на авось…
Банальный пример с катанием на велосипедах и роликовых коньках. Активное времяпрепровождение детей — это хорошо. Но многие ли из них имеют защитные шлемы, щитки? Между тем подавляющего большинства травм при падении можно было бы избежать, будь у детей необходимая защита. Увы, когда происходит несчастный случай, сожалеть об этом поздно.
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Антирейтинг самых распространенных травм, а заодно опасных летних игр и развлечений.
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