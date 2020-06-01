Врач составил антирейтинг самых частных травм у детей летом

Источник материала: Tut.by

Летних каникул дети ждут с особым нетерпением, а взрослые — с такой же особой настороженностью. Не обремененные школьными уроками и дополнительной учебной нагрузкой три летних месяца, по статистике, самый травмоопасный для детей период. Их игры на свежем воздухе и свободное времяпрепровождение нередко заканчиваются ушибами, переломами, растяжениями и ранами. Подсчитано, что именно летом травмируется каждый 10-й ребенок. 80% несчастных случаев происходит во время игр дома или на улице.

Опасные игры

Портал «Здоровые люди» ( 24health.by ) попросил детского хирурга, травматолога-ортопеда 5-й городской детской поликлиники Минска Сергея Емельянова-Янковского составить, опираясь на опыт прошлых лет, антирейтинг самых распространенных травм, а заодно опасных летних игр и развлечений. Список получился весьма впечатляющим.



Фото: pixabay.com

Ушибы пальцев стопы и кисти. Самая распространенная травма, в которой, как правило, всегда присутствуют две составляющие: улица и мяч. Не рассчитал силу, не сконцентрировался, удар прошел мимо цели… Примерно треть таких травм отягощаются переломами пальцев рук и ног. К счастью, никаких серьезных последствий для здоровья эти травмы не несут, но все равно очень больно. Переломы. Дети ломают все, что можно сломать в принципе. Не специально, конечно, а точно как в рекламном слогане: они не ищут опасность, просто играют. Например, падение при катании на самокате или скейтборде нередко происходит вперед на выпрямленные руки и заканчивается переломом лучевой кости или обеих костей предплечья. А вот результат падения назад («локтями в землю») приводит к чрезмыщелковому перелому плеча. Эта травма в последнее время встречается все чаще и бывает вызвана неудачным падением с гироскутера.

Даже старые добрые качели не всегда оказываются такими уж добрыми, особенно если они старые. Засовывание рук между крепежными частями качелей, закручивание подвижных элементов подвеса (цепей) увеличивает риск травматизации. Поэтому вместо удовольствия беспечность на качелях может обернуться перелом со смещением. И буквально бич последних лет — компрессионный перелом позвоночника как результат длительных прыжков на батуте и неудачных падений на ягодицы.



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— Вообще есть неутешительная тенденция: современные дети легко «ломаются», — говорит Сергей Емельянов-Янковский. — Даже незначительная травма может закончиться переломом. В буквальном смысле: шел ребенок, споткнулся, упал — перелом костей обоих предплечий. Тому есть как минимум две причины. Первая: несбалансированный рацион с упором на фастфуд и полуфабрикаты. Согласитесь, современные дети едят чипсы, а не пьют молоко. Вторая: гиподинамия. Все свободное время дети проводят в гаджетах, а не на игровых площадках и стадионах. Между тем связки, кости формируются и крепнут только под воздействием нагрузки. Нет нагрузки на кость, структура ее становится более разреженной, соответственно, легче ломается — даже серьезных травм не надо, достаточно простого падения с высоты собственного роста. Если это все умножить на беспечность, несоблюдение мер безопасного поведения, травм не избежать.

Глубокие ссадины. С приходом лета количество таких травм прирастает с каждым днем. И речь не о содранных коленках. Чаще всего в эту категорию попадают дети, которых перевозят на велосипедах в креслах, не оснащенных жесткой фиксацией ног. Это чревато тем, что ребенок может случайно сунуть ногу в колесо на ходу. Итог — содранная с голеностопа кожа, глубокие ссадины, которые по степени травматизации схожи с ожогом третьей степени — заживают очень долго, на месте раны остается рубец. Если при такой травме есть повреждение связок (даже без перелома), приходится накладывать гипс. Период заживления может продолжаться до четырех недель. А у маленьких детей дошкольного возраста, по словам эксперта, потом долго сохраняется психологический страх пользоваться травмированной ногой. Ожоги — классика жанра. С приходом лета бытовые ожоги (когда дети опрокидывают на себя посуду с горячим чаем или супом и получают ожоги бедер, груди, живота) плавно перемещаются на природу. Источниками опасности чаще выступают костры, мангалы, угли, расширяется возрастной диапазон жертв беспечного поведения…



Фото: Татьяна Свирепа, TUT.BY. Фото носит иллюстративный характер

Родитель, бди!

Разумеется, это далеко не полный перечень травм и потенциальных источников опасности для детей. С наступлением лета резко возрастает количество ДТП и несчастных случаев на воде с участием несовершеннолетних. Несмотря на то что ежегодно в летний период на государственном уровне реализуется ряд дополнительных профилактических мер, направленных на обеспечение безопасности детей, положительные сдвиги идут крайне медленно. Например, количество случаев травматизации несовершеннолетних за 2018 и 2019 годы разнится всего на десятые доли. Представители всех заинтересованных служб и ведомств, призванных обеспечивать общественную безопасность жизненного пространства для детей, сходятся во мнении: вина за каждый несчастный или трагический случай, где жертвой стали дети, так или иначе лежит на взрослых.

Этим летом, как и в предыдущие годы, с 25 мая по 5 июня МВД традиционно проводит специальные комплексные мероприятия «Внимание — дети!». Особое внимание сотрудники ГАИ уделяют соблюдению скоростного режима, правилам проезда пешеходных переходов, безопасной перевозке детей. В этот период водители обязаны даже днем ездить с включенным ближним светом фар. Вместе с тем, по словам начальника отделения организации межведомственного взаимодействия и пропаганды безопасности дорожного движения МВД Беларуси подполковника милиции Станислава Соловья, в 80% ДТП, в которых пострадали дети, виноваты именно взрослые. В остальных случаях их вина косвенная. И речь тут о родителях: именно они должны в первую очередь обучить ребенка правилам дорожного движения, рассказать о возможных опасностях, на личном примере показать безопасные маршруты и способы передвижения.



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Такого же мнения о ключевой роли родителей в сохранении здоровья и жизни детей придерживается главный внештатный детский травматолог-ортопед комитета по здравоохранению Мингорисполкома Станислав Третьяк:

— Из года в год повторяются случаи, когда оставленные без присмотра дети получают травмы, становятся инвалидами или того хуже — гибнут, выпадая из открытых или условно защищенных москитными сетками окон, которые на деле не выдерживают даже веса младенца. Или делая экстремальные селфи. Или пренебрегая простыми, но эффективными мерами безопасного поведения на воде… Сколько бы об этом ни писали в СМИ, сколько бы профилактических лекций ни читали представители всех заинтересованных служб, такие случаи продолжают повторяться. Чужие ошибки ничему не учат. И в этом есть четкое упущение родителей: не рассказали, не предупредили, не объяснили, не предусмотрели, понадеялись на авось…

Банальный пример с катанием на велосипедах и роликовых коньках. Активное времяпрепровождение детей — это хорошо. Но многие ли из них имеют защитные шлемы, щитки? Между тем подавляющего большинства травм при падении можно было бы избежать, будь у детей необходимая защита. Увы, когда происходит несчастный случай, сожалеть об этом поздно.