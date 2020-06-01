«Отец оставил ребенка в бэби-боксе, а наказали мать». Мнение о том, как дети становятся разменной монетой

Источник материала: Tut.by

Незадолго до дня защиты детей в Сети широко обсуждали историю: женщина пошла на день рождения к подруге, оставив дома мужа с восьмимесячным младенцем. Разозлившись на жену, в отместку мужчина поехал и оставил ребенка в бэби-боксе . О том, как дети становятся разменной монетой в конфликтах взрослых, рассуждает колумнист Анна Петрова.

(К слову, история о том, как отец оставил ребенка в бэби-боксе, закончилась очень странно. Мужчина не понес никакого наказания за столь дикий поступок, а вот мать привлекли к административной ответственности за «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних». Иначе говоря, это можно трактовать так, что оставлять ребенка с отцом — это оставлять ребенка в опасности. Снова во всем виновата женщина…)





А вот еще одна история:

Жена пошла покупать коляску, оставив супруга с дочерью, которой месяц от роду. Не вытерпев громкого плача младенца, мужчина не придумал ничего лучше, чем вернуть девочку обратно в роддом , оставив на крыльце медицинского учреждения.

И еще:

Мужчина поссорился со своей подругой, схватил ее ребенка и, выйдя с ним улицу, поднял младенца над головой и бросил на асфальт .

Впрочем, нас часто обвиняют в том, что мы всегда переводим стрелки на мужчин.

Женщины тоже совершают подобное: девушка задушила маленькую дочку своего любовника, узнав, что он не собирается уходить от жены. Женщина, узнав, что у мужа есть другая, пригрозила ему убить дочь, приставив к горлу малышки нож.

Очень часто ни в чем не повинные дети становятся жертвами разборок между мужчиной и женщиной.





Не редкость случаи, когда после развода мужчины отбирают у матери детей — и вовсе не потому, что не могут без них жить, а назло бывшей жене, желая ее за что-то наказать, отомстить. Или просто потому что может. Ведь у него больше денег и больше связей. И у него есть возможность не просто оставить детей себе, но и полностью исключить мать из их жизни, игнорируя закон. Сами они при этом детьми не занимаются, перепоручая их бабушкам, няням и новым женам.

Бывает и так, что детей попросту выкрадывают, увозят и прячут, вырывая их из привычной обстановки, тем самым нанося непоправимую психологическую травму.

Да, после развода в подавляющем большинстве случаев дети остаются жить с матерями. И очень часто звучат мужские жалобы на то, что в судах их дискриминируют, отдавая предпочтение матерям. Но реальность такова, что мужчины с первого дня рождения ребенка самоустраняются, особо не вникая в нюансы ухода и воспитания, придерживаясь традиционной позиции, что все это «женские дела», «женское предназначение».

Откуда берутся анекдоты в стиле «Я уже из армии пришел, а отец до сих пор спрашивает, в каком я классе»? Пять-десять лет отец не вникает в воспитание, а потом вдруг — отдайте ему ребенка. И если в суде ему начнут задавать вопросы, какой у ребенка размер одежды и обуви, какая у него любимая сказка, как зовут нянечку в детском саду или классного руководителя в школе, и умеет ли он готовить любимые детские блюда, то в состоянии ли он ответить правильно, прежде чем претендовать на полную опеку?





И как удобно, если ребенок остался с матерью, восклицать, что справился с воспитанием лучше, что мама балует, что она транжира. Сколько случаев, когда мужчины отказываются платить алименты именно из-за плохих отношений с бывшей женой, желая тем самым досадить ей. Но страдают, опять же, дети, которые из-за взрослых разборок и обид недополучают тех или иных материальных благ.

К сожалению, люди не умеют нормально расставаться.

Ни разу не видела семьи, где после разрыва бывшие супруги решили бы притворяться, создавать вид хороших отношений, договариваться ради ребенка — чтобы он видел нормальную модель семьи даже после расставания.

Обычно все наоборот: дети становится объектом манипуляций, через них взрослые пытаются уколоть друг друга побольнее. Мужчины не платят алименты, женщины настраивают детей против отца, не давая им видеться. И здесь снова дети становятся жертвами взрослых игр — лишаясь нормальных отношений с отцом.

Я всегда выступаю на стороне женщин, но вот это вот «твой папа козел, он бросил нас ради другой тети»…тоже серьезно травмирует ребенка. Папа может быть тысячу раз козлом, но зачем детям об этом знать? Почему бы, даже если родитель действительно плохой, не создать в глазах ребенка его положительный образ? Ведь это в интересах ребенка.

Мы постоянно забываем о том, что у ребенка тоже есть права. В том числе, и право на полноценные отношения с обоими родителями: и с мамой, и с папой.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.