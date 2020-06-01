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Под Могилевом Volkswagen при развороте не пропустил мотоцикл: байкер погиб

01.06.2020 12:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Байкер погиб при столкновении с автомобилем в Могилевском районе, сообщили в областной ГАИ.


Происшествие случилось днем 31 мая на 21-м километре трассы Селец — Присно — Мосток — Дрибин — Горки. Здесь 52-летний водитель Volkswagen Passat при развороте не убедился в безопасности выполняемого маневра и столкнулся со встречным мотоциклом Yamaha YZF R1.


В результате ДТП 28-летний мотоциклист от полученных травм умер на месте происшествия. Водитель автомобиля с телесными повреждениями был доставлен в больницу.

 
 
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Происшествие случилось днем 31 мая на 21-м километре трассы Селец - Присно - Мосток - Дрибин - Горки.
 
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