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Под Могилевом Volkswagen при развороте не пропустил мотоцикл: байкер погиб
Источник материала: Tut.by
Байкер погиб при столкновении с автомобилем в Могилевском районе,
Происшествие случилось днем 31 мая на 21-м километре трассы Селец — Присно — Мосток — Дрибин — Горки. Здесь 52-летний водитель Volkswagen Passat при развороте не убедился в безопасности выполняемого маневра и столкнулся со встречным мотоциклом Yamaha YZF R1.
В результате ДТП 28-летний мотоциклист от полученных травм умер на месте происшествия. Водитель автомобиля с телесными повреждениями был доставлен в больницу.
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Происшествие случилось днем 31 мая на 21-м километре трассы Селец - Присно - Мосток - Дрибин - Горки.
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