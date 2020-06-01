Под Могилевом Volkswagen при развороте не пропустил мотоцикл: байкер погиб

Источник материала: Tut.by

Байкер погиб при столкновении с автомобилем в Могилевском районе, сообщили в областной ГАИ.





Происшествие случилось днем 31 мая на 21-м километре трассы Селец — Присно — Мосток — Дрибин — Горки. Здесь 52-летний водитель Volkswagen Passat при развороте не убедился в безопасности выполняемого маневра и столкнулся со встречным мотоциклом Yamaha YZF R1.





В результате ДТП 28-летний мотоциклист от полученных травм умер на месте происшествия. Водитель автомобиля с телесными повреждениями был доставлен в больницу.