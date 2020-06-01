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Ольга Бузова рассказала о покушении на свою жизнь

01.06.2020 12:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ольга Бузова рассказала о покушении на свою жизнь

Популярная телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала о том, как один из поклонников совершил покушение на ее жизнь. Об этом артистка заявила в эфире телеканала НТВ, передает РИА Новости.

По словам Бузовой, инцидент произошел на этапе начала ее сольной карьеры.

Певица также призналась, что памятный случай вынудил ее усилить охрану. Ольга наняла троих телохранителей.

Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков

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Популярная телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала о том, как один из поклонников совершил покушение на ее жизнь. Об этом артистка заявила в эфире телеканала...
 
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