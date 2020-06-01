Ольга Бузова рассказала о покушении на свою жизнь

Источник материала: ОНТ

Популярная телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала о том, как один из поклонников совершил покушение на ее жизнь. Об этом артистка заявила в эфире телеканала НТВ, передает РИА Новости.

По словам Бузовой, инцидент произошел на этапе начала ее сольной карьеры.

Певица также призналась, что памятный случай вынудил ее усилить охрану. Ольга наняла троих телохранителей.

Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков

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