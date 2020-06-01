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Ольга Бузова рассказала о покушении на свою жизнь
Источник материала: ОНТ
Популярная телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала о том, как один из поклонников совершил покушение на ее жизнь. Об этом артистка заявила в эфире телеканала НТВ,
По словам Бузовой, инцидент произошел на этапе начала ее сольной карьеры.
Певица также призналась, что памятный случай вынудил ее усилить охрану. Ольга наняла троих телохранителей.
Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков
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Популярная телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала о том, как один из поклонников совершил покушение на ее жизнь. Об этом артистка заявила в эфире телеканала...
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