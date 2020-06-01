|
Площадь перед собором Парижской Богоматери открыли для посещения
Источник материала: СТВ
Новости Франции. Площадь перед собором Парижской Богоматери открыли для посещения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Французы ждали этого события больше года.
Территория была закрыта из-за свинцового загрязнения, которое зафиксировали здесь после масштабного пожара. Уровень концентрации опасного метала вокруг превышал допустимые значения в несколько раз. На очистку и дезинфекцию потребовалось немало времени.
Церемония открытия площади прошла довольно скромно. Из-за карантинных мер ее посетили всего несколько десятков граждан.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Франции. Площадь перед собором Парижской Богоматери открыли для посещения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Французы ждали этого события...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)