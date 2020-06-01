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Площадь перед собором Парижской Богоматери открыли для посещения

01.06.2020 13:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Франции. Площадь перед собором Парижской Богоматери открыли для посещения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Французы ждали этого события больше года.

Площадь перед собором Парижской Богоматери открыли для посещения

Территория была закрыта из-за свинцового загрязнения, которое зафиксировали здесь после масштабного пожара. Уровень концентрации опасного метала вокруг превышал допустимые значения в несколько раз. На очистку и дезинфекцию потребовалось немало времени.

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Площадь перед собором Парижской Богоматери открыли для посещения

Площадь перед собором Парижской Богоматери открыли для посещения

Церемония открытия площади прошла довольно скромно. Из-за карантинных мер ее посетили всего несколько десятков граждан.

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Новости Франции. Площадь перед собором Парижской Богоматери открыли для посещения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Французы ждали этого события...
 
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