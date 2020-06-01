ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Владимир Макей показал свое детское фото и рассказал, о чем мечтал

01.06.2020 12:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Владимир Макей показал свое детское фото и рассказал, о чем мечтал

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей поделился своим детским фото в Instagram.

Дипломат опубликовал снимок в честь Международного дня защиты детей. Он разместил две фотографии, в подписи к ним рассказал, о чем мечтал в детстве. По его словам, в возрасте 4-5 лет он мечтал скорее вырасти и стать учителем, в чуть позже задумался о карьере военного.

Кроме того, Владимир Макей признался, что его беспокоили веснушки, от которых он хотел избавиться.

«Калісьці, у 4-5 гадоў і крыху пазней, я марыў хутчэй стаць дарослым - працаваць настаўнікам, крыху пазней- ваенным, яшчэ пазней - былі іншыя мары... А яшчэ мне вельмі хацелася пазбавіцца ад вяснушак, якія з’яўляліся кожны год, як толькі выглядвала веснавое сонейка», – написал глава МИД Беларуси.

Он отметил, что некоторые мечты сбылись, некоторые нет, при этом добавил, что главное – понять, что твоя судьба зависит в первую очередь от тебя самого, человек сам строит сво. Жизнь.

Министр также сообщил, что сделал пожертвование в адрес Белорусского детского хосписа, и призвал подписчиков последовать своему примеру и помочь тем, кто сегодня в этом нуждается.

 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей поделился своим детским фото в Instagram. Дипломат опубликовал снимок в честь Международного дня защиты детей. Он...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Я задыхаюсь». В США полицейский убил афроамериканца – вспыхнули протесты, которые потрясают всю страну
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
01.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика