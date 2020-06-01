Владимир Макей показал свое детское фото и рассказал, о чем мечтал

Источник материала: ОНТ

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей поделился своим детским фото в Instagram.

Дипломат опубликовал снимок в честь Международного дня защиты детей. Он разместил две фотографии, в подписи к ним рассказал, о чем мечтал в детстве. По его словам, в возрасте 4-5 лет он мечтал скорее вырасти и стать учителем, в чуть позже задумался о карьере военного.

Кроме того, Владимир Макей признался, что его беспокоили веснушки, от которых он хотел избавиться.

«Калісьці, у 4-5 гадоў і крыху пазней, я марыў хутчэй стаць дарослым - працаваць настаўнікам, крыху пазней- ваенным, яшчэ пазней - былі іншыя мары... А яшчэ мне вельмі хацелася пазбавіцца ад вяснушак, якія з’яўляліся кожны год, як толькі выглядвала веснавое сонейка», – написал глава МИД Беларуси.

Он отметил, что некоторые мечты сбылись, некоторые нет, при этом добавил, что главное – понять, что твоя судьба зависит в первую очередь от тебя самого, человек сам строит сво. Жизнь.

Министр также сообщил, что сделал пожертвование в адрес Белорусского детского хосписа, и призвал подписчиков последовать своему примеру и помочь тем, кто сегодня в этом нуждается.

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