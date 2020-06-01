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Страстная Соболенко и эффектная Вирер, которая отлично подготовилась к лету. Только взгляните
Источник материала: Tut.by
На дворе первое июня. И, судя по фото в инстаграме, спортсменки отлично подготовились к лету. Яркие образы, загорелые ноги и высоченная концентрация красоты — в подборке SPORT.TUT.BY.
Теннисистка Арина Соболенко эффектно провела весну и приготовилась встречать лето. Только посмотрите на страстный образ спортсменки в красном плаще.
А вот и свежачок от первого июня. Таким снимком Соболенко призывает тепло в столицу Беларуси. Как думаете, магия сработает?
Правда, если верить прогнозу баскетболистки Елены Левченко, лето пока не намечается. Поэтому у нее в запасе всегда и зонт, и солнечные очки. Такие вот практичные белорусские женщины!
А вот по загорелым ногам биатлонистки Доротеи Вирер очевидно: на севере Италии жара уже наступила.
Да и не сказать, что в Норвегии Тириль Экхофф кутается в теплые свитера. В общем, никто не упускает возможности запастись витамином D — ни на севере, ни на юге.
А вот гимнастка Мелитина Станюта поделилась результатами своей самой сложной съемки в жизни. Как вам искусство под водой в исполнении грации?
Украинская коллега Мелиты Анна Ризатдинова призналась в любви Киеву, который в прошедший уикенд отметил очередной день рождения. «Как тебя не любить, мой Киев?» — строчки из советской песни в подписи к снимку.
А вот как по-разному выглядят выходные в деревнях на Западе и в Беларуси.
Чета Бекхэмов вашему вниманию:
И депутат и олимпийский чемпион Александр Богданович, охотящийся за карасями и параллельно рассуждающий о стабильности в стране:
А вам какой отдых в деревне по душе?
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На дворе первое июня. И, судя по фото в инстаграме, спортсменки отлично подготовились к лету.
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