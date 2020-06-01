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Страстная Соболенко и эффектная Вирер, которая отлично подготовилась к лету. Только взгляните

01.06.2020 14:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На дворе первое июня. И, судя по фото в инстаграме, спортсменки отлично подготовились к лету. Яркие образы, загорелые ноги и высоченная концентрация красоты — в подборке SPORT.TUT.BY.

Теннисистка Арина Соболенко эффектно провела весну и приготовилась встречать лето. Только посмотрите на страстный образ спортсменки в красном плаще.


Фото из инстаграма Арины Соболенко

А вот и свежачок от первого июня. Таким снимком Соболенко призывает тепло в столицу Беларуси. Как думаете, магия сработает?


Фото из инстаграма Арины Соболенко

Правда, если верить прогнозу баскетболистки Елены Левченко, лето пока не намечается. Поэтому у нее в запасе всегда и зонт, и солнечные очки. Такие вот практичные белорусские женщины!


Фото из инстаграма Елены Левченко

А вот по загорелым ногам биатлонистки Доротеи Вирер очевидно: на севере Италии жара уже наступила.


Фото из инстаграма Доротеи Вирер

Да и не сказать, что в Норвегии Тириль Экхофф кутается в теплые свитера. В общем, никто не упускает возможности запастись витамином D — ни на севере, ни на юге.


Фото из инстаграма Тириль Экхофф

А вот гимнастка Мелитина Станюта поделилась результатами своей самой сложной съемки в жизни. Как вам искусство под водой в исполнении грации?


Фото из инстаграма Мелитины Станюты

Украинская коллега Мелиты Анна Ризатдинова призналась в любви Киеву, который в прошедший уикенд отметил очередной день рождения. «Как тебя не любить, мой Киев?» — строчки из советской песни в подписи к снимку.


Фото из инстаграма Анны Ризатдиновой

А вот как по-разному выглядят выходные в деревнях на Западе и в Беларуси.

Чета Бекхэмов вашему вниманию:


Фото из инстаграма Дэвида Бекхэма

И депутат и олимпийский чемпион Александр Богданович, охотящийся за карасями и параллельно рассуждающий о стабильности в стране:

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Aleksandr Bogdanovich (@bogdanblr) 30 Май 2020 в 10:17 PDT

А вам какой отдых в деревне по душе?

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На дворе первое июня. И, судя по фото в инстаграме, спортсменки отлично подготовились к лету.
 
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