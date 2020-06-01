Выигравших 125 миллионов долларов супругов связали и ограбили

Источник материала: ОНТ

В Этчингеме (Восточный Сассекс, Великобритания) ограбили семейную пару, выигравшую в лотерею 101 миллион фунтов стерлингов (более 125 миллионов долларов). Историю рассказывает The Sun.

Дэвид и Анджела Доус в 2011 году сорвали джекпот лотереи EuroMillions. После этого супруги поселились в роскошном доме. Там в апреле 2019 года их ограбили. 56-летнего Дэвида ударили по лицу, а его 52-летнюю жену связали кабелем.

Преступники украли семейный автомобиль Range Rover, 20 тысяч фунтов и драгоценности. Позже правоохранители обнаружили машину сгоревшей. После расследования были задержаны трое подозреваемых, но из-за недостатка улик их отпустили.

Дэвид и Анджела сделали выводы и установили на участке семь камер видеонаблюдения с динамики для отпугивания злоумышленников. Супруги отказываются комментировать ограбление годичной давности.

Фото: PA

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram