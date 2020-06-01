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Выигравших 125 миллионов долларов супругов связали и ограбили
Источник материала: ОНТ
В Этчингеме (Восточный Сассекс, Великобритания) ограбили семейную пару, выигравшую в лотерею 101 миллион фунтов стерлингов (более 125 миллионов долларов). Историю
Дэвид и Анджела Доус в 2011 году сорвали джекпот лотереи EuroMillions. После этого супруги поселились в роскошном доме. Там в апреле 2019 года их ограбили. 56-летнего Дэвида ударили по лицу, а его 52-летнюю жену связали кабелем.
Преступники украли семейный автомобиль Range Rover, 20 тысяч фунтов и драгоценности. Позже правоохранители обнаружили машину сгоревшей. После расследования были задержаны трое подозреваемых, но из-за недостатка улик их отпустили.
Дэвид и Анджела сделали выводы и установили на участке семь камер видеонаблюдения с динамики для отпугивания злоумышленников. Супруги отказываются комментировать ограбление годичной давности.
Фото: PA
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В Этчингеме (Восточный Сассекс, Великобритания) ограбили семейную пару, выигравшую в лотерею 101 миллион фунтов стерлингов (более 125 миллионов долларов). Историю...
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