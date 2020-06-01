ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Физлицам с 15 июня не придется уплачивать НДС при ввозе в Беларусь электромобилей

01.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Физлицам с 15 июня не придется уплачивать НДС при ввозе в Беларусь электромобилей

Ставка НДС в размере 0% будет применяться при ввозе на территорию Беларуси электромобилей для личного пользования с 15 июня 2020 по 31 декабря 2025 года. Такое нововведение предусмотрено указом №92 от 12 марта 2020 года, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

«Эта норма распространяется не на всех физических лиц, а только на граждан Беларуси, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в стране. Не относится нововведение и к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям», — отметили в ГТК.

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16 марта 2020 года №29 на электромобили на период с 4 мая 2020 по 31 декабря 2021 года установлена ставка в размере 0% по ввозной таможенной пошлине. С учетом этого с 15 июня 2020 по 31 декабря 2021 года в отношении ввозимых физлицами электромобилей для личного пользования таможенные пошлины, налоги уплате не подлежат. «В данном случае под электромобилями понимаются легковые автомобили категории М1 или М1G, приводимые в движение исключительно электрическим двигателем и классифицируемые в подсубпозиции 8703 80 000 2 ТН ВЭД ЕАЭС», — пояснили в ГТК.

Согласно положениям указа от 22 декабря 2018 года №490, сборы за таможенные операции не уплачиваются в отношении товаров для личного пользования, перемещаемых без уплаты таможенных пошлин, налогов либо ввозимых с освобождением от их уплаты.

https://www.belta.by/

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ставка НДС в размере 0% будет применяться при ввозе на территорию Беларуси электромобилей для личного пользования с 15 июня 2020 по 31 декабря 2025 года. Такое...
 
Новости дня
Новости разные
 
Археолог-любитель нашел клад Тридцатилетней войны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
01.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика