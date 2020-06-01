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Археолог-любитель нашел клад Тридцатилетней войны
Источник материала: ОНТ
В Чехии нашли клад Тридцатилетней войны. Эксперты утверждают, что золото в нем бесценно.
Глиняный горшок с золотыми монетами обнаружил археолог-любитель на юго-востоке страны в Моравии. В сосуде – 74 австрийских дуката и турецкие цехины. По меркам XVII века, когда предположительно был спрятан клад, это целое состояние. На эти деньги можно было построить небольшой замок. Клад передали в музей города Злин. И теперь специалисты попробуют определить, кому он принадлежал и сколько может стоить сегодня.
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В Чехии нашли клад Тридцатилетней войны. Эксперты утверждают, что золото в нем бесценно. Глиняный горшок с золотыми монетами обнаружил археолог-любитель на...
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