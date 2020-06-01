ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Археолог-любитель нашел клад Тридцатилетней войны

01.06.2020 13:50 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Археолог-любитель нашел клад Тридцатилетней войны

В Чехии нашли клад Тридцатилетней войны. Эксперты утверждают, что золото в нем бесценно.

Глиняный горшок с золотыми монетами обнаружил археолог-любитель на юго-востоке страны в Моравии. В сосуде – 74 австрийских дуката и турецкие цехины. По меркам XVII века, когда предположительно был спрятан клад, это целое состояние. На эти деньги можно было построить небольшой замок. Клад передали в музей города Злин. И теперь специалисты попробуют определить, кому он принадлежал и сколько может стоить сегодня.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Чехии нашли клад Тридцатилетней войны. Эксперты утверждают, что золото в нем бесценно. Глиняный горшок с золотыми монетами обнаружил археолог-любитель на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александра Хмельницкая: «У Земли нет других рук и сердец, кроме наших»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
01.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика