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Тысячу краснокнижных дроф-красоток выпустили в дикую природу Казахстана. Птиц вырастили в питомниках ОАЭ
Источник материала: СТВ
Новости Казахстана. Тысячу краснокнижных дроф-красоток выпустили в дикую природу Казахстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Птицы были выращены в питомниках Объединенных Арабских Эмиратов.
К новому месту обитания их доставили специальным авиарейсом. Все птицы оснащены спутниковыми передатчиками и окольцованы. Это своеобразные паспорта пернатых: в них информация – в каком питомнике выросли дрофы и когда были выпущены на волю. Также можно отслеживать их дальнейшее местонахождение.
Бахыт Мусалиев, заведующий отделом инспекции лесного хозяйства и животного мира:
Выпуск в природу азиатской дрофы-красотки необходим для изучения поведения птиц, определения сроков и основных путей миграции на зимовку в страны Среднего и Ближнего Востока.
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Тысячу краснокнижных дроф-красоток выпустили в дикую природу Казахстана. Птиц вырастили в питомниках ОАЭ
Новости Казахстана. Тысячу краснокнижных дроф-красоток выпустили в дикую природу Казахстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Птицы были выращены в...
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