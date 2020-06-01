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Тысячу краснокнижных дроф-красоток выпустили в дикую природу Казахстана. Птиц вырастили в питомниках ОАЭ

01.06.2020 14:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Казахстана. Тысячу краснокнижных дроф-красоток выпустили в дикую природу Казахстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Птицы были выращены в питомниках Объединенных Арабских Эмиратов.

Тысячу краснокнижных дроф-красоток выпустили в дикую природу Казахстана. Птиц вырастили в питомниках ОАЭ

Тысячу краснокнижных дроф-красоток выпустили в дикую природу Казахстана. Птиц вырастили в питомниках ОАЭ

Тысячу краснокнижных дроф-красоток выпустили в дикую природу Казахстана. Птиц вырастили в питомниках ОАЭ

Тысячу краснокнижных дроф-красоток выпустили в дикую природу Казахстана. Птиц вырастили в питомниках ОАЭ

К новому месту обитания их доставили специальным авиарейсом. Все птицы оснащены спутниковыми передатчиками и окольцованы. Это своеобразные паспорта пернатых: в них информация – в каком питомнике выросли дрофы и когда были выпущены на волю. Также можно отслеживать их дальнейшее местонахождение.

Тысячу краснокнижных дроф-красоток выпустили в дикую природу Казахстана. Птиц вырастили в питомниках ОАЭ

Бахыт Мусалиев, заведующий отделом инспекции лесного хозяйства и животного мира:
Уже в этом году количество дроф может достигнуть 3 тысяч. Кроме них, мы сами тоже выращиваем в нашем местном питомнике в Байдибекском районе. В этом году оттуда планируем выпустить на дикую природу 7 тысяч птиц. Эти работы начнутся уже в ближайшие дни.

Тысячу краснокнижных дроф-красоток выпустили в дикую природу Казахстана. Птиц вырастили в питомниках ОАЭ

Тысячу краснокнижных дроф-красоток выпустили в дикую природу Казахстана. Птиц вырастили в питомниках ОАЭ

Выпуск в природу азиатской дрофы-красотки необходим для изучения поведения птиц, определения сроков и основных путей миграции на зимовку в страны Среднего и Ближнего Востока.

Люди в материале: Бахыт Мусалиев

 
 
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Новости Казахстана. Тысячу краснокнижных дроф-красоток выпустили в дикую природу Казахстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Птицы были выращены в...
 
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