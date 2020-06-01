Матчи пятого тура прошли в женском чемпионате Беларуси по футболу

Источник материала: ОНТ

В женском чемпионате Беларуси по футболу состоялись матчи пятого тура. Один из лидеров первенства минское «Динамо» обыграло «Зорку-БДУ».

Итоговый счет встречи – 3:0. У Динамо забивали Салимата Симпоре, Карина Ольховик и Анастасия Линник. Минчанки выиграли все пять матчей в чемпионате. Также без потерь идет «Неман» из Гродно.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram