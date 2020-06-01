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Матчи пятого тура прошли в женском чемпионате Беларуси по футболу
Источник материала: ОНТ
В женском чемпионате Беларуси по футболу состоялись матчи пятого тура. Один из лидеров первенства минское «Динамо» обыграло «Зорку-БДУ».
Итоговый счет встречи – 3:0. У Динамо забивали Салимата Симпоре, Карина Ольховик и Анастасия Линник. Минчанки выиграли все пять матчей в чемпионате. Также без потерь идет «Неман» из Гродно.
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В женском чемпионате Беларуси по футболу состоялись матчи пятого тура. Один из лидеров первенства минское «Динамо» обыграло «Зорку-БДУ». Итоговый счет встречи –...
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