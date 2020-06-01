Американец выкинул мусор и чуть не взорвал центр по его переработке

Источник материала: Tut.by

Центр по переработке отходов округа Кент, расположенный в американском городе Гранд-Рапидс, утром 19 мая получил очередную партию бытового мусора. Контейнеры выгрузили на сортировочную линию, и работники приступили к отбору вторсырья, отделяя из общей массы металл, пластик, стекло и бумагу, пишет medialeaks.

Предприятие полуавтоматизированное, поэтому основную часть работы людям приходится выполнять вручную. Именно это и спасло центр от трагедии. Сотрудник сортировочной линии среди груды отходов увидел кое-что необычное.





Правда, это была далеко не такая дорогостоящая вещь, а большой металлический шар. Мужчина уже было хотел отбросить его в соответствующий контейнер, но заподозрил неладное.

Руководство центра, взглянув на находку, сразу же вызвало полицию, пожарных и саперов: в один из контейнеров беспечный американец выбросил нечто, напоминающее пушечное ядро.





Прибывшие спецслужбы, сделав первичный осмотр, пришли к выводу, что это действительно военный боеприпас, и сразу же эвакуировали сотрудников центра переработки, приступив к более тщательному исследованию.

Опасения подтвердились: на конвейерной ленте лежало пушечное ядро времен Гражданской войны в США (1861−1865 года), начиненное порохом и снабженное детонатором.





По словам саперов, состояние взрывателя и взрывчатого вещества было превосходным и к трагедии мог привести любой случайный удар.

Ядро вывезли с территории предприятия и уничтожили на специальном полигоне. Местная полиция попросила жителей при обнаружении любых подозрительных находок сразу вызывать саперов, а не выбрасывать их в мусорный бак.