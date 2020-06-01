ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Бобруйске мужчина обнаружил у себя во дворе останки женщины

01.06.2020 16:38 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вечером 28 мая в Бобруйске местный житель обнаружил у себя во дворе человеческие останки.

Как сообщает Следственный комитет, в четверг мужчина занимался земляными работами во дворе дома. В какой-то момент гражданин наткнулся на скелетированные останки человека, которые были завёрнуты в полимерный пакет.

В Бобруйске мужчина обнаружил у себя во дворе останки женщины
Фото: Следственный комитет 

К месту происшествия была направлена СОГ. Предварительно, останки принадлежат женщине, захоронение произошло несколько лет назад.

В Бобруйске мужчина обнаружил у себя во дворе останки женщины
Фото: Следственный комитет 

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Назначено проведение ряда экспертиз, чтобы установить принадлежность останков, их давность и обстоятельства смерти женщины. Устанавливаются люди, которые ранее владели данным участком и жили в доме.

Месяцем ранее в Петриковском районе было обнаружено тело мужчины в мелиоративном канале.

В убийстве подозревались два человека – подробнее здесь.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Вечером 28 мая в Бобруйске местный житель обнаружил у себя во дворе человеческие останки. Как сообщает Следственный комитет, в четверг мужчина...
 
Новости дня
Новости разные
 
Местные власти в Минске решили, какому бизнесу окажут поддержку. Весь список с исключениями
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
01.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика