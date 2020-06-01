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В Бобруйске мужчина обнаружил у себя во дворе останки женщины
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вечером 28 мая в Бобруйске местный житель обнаружил у себя во дворе человеческие останки.
Как
К месту происшествия была направлена СОГ. Предварительно, останки принадлежат женщине, захоронение произошло несколько лет назад.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Назначено проведение ряда экспертиз, чтобы установить принадлежность останков, их давность и обстоятельства смерти женщины. Устанавливаются люди, которые ранее владели данным участком и жили в доме.
Месяцем ранее в Петриковском районе было обнаружено тело мужчины в мелиоративном канале.
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Новости Беларуси. Вечером 28 мая в Бобруйске местный житель обнаружил у себя во дворе человеческие останки. Как сообщает Следственный комитет, в четверг мужчина...
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