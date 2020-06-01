Как живет и восстанавливается лес возле Задворцев после сильного пожара

Источник материала: Виртуальный Брест

Чуть больше месяца назад, 24 апреля 2020 г., в районе Задворцев и трассы M1 произошел сильный лесной пожар , который угрожал двум заправкам (обычной и газовой), а также уничтожил немало растительности. Вчера мы прошлись по местам горения и посмотрели, смогла ли природа ожить после ЧП.





Там, где огонь прошелся по краю, из-под почерневшей земли пробивается ярко-зеленая трава. Где-то небольшими пучками, а где-то и относительно плотным ковром.

Подкопченные стволы сосен и берез хорошо и надолго запомнят этот день.









В основном досталось малым сосенкам и березкам. Они, наверное, уже не оживут. Которые чуть покрупнее - те всеми силами пытаются расти дальше. Низ у многих остался желтым, а ветки повыше зеленеют и радостно тянутся к солнцу.





Там, где огонь шел по низу, хорошую защитную функцию выполнила то ли дорога, то ли противопожарная полоса (сложно понять точно).Деревья за ней стоят целые и невредимые.





А вот в эпицентре пожара картина довольно удручающая: желто-рыжие деревья, черная земля, обгоревшие кустарники... По всей видимости, этот участок леса восстановится только через десятки лет, когда на месте сгоревших деревьев вырастет новый молодняк.













Немного поодаль виднеются молоденькие деревца, до которых огонь не сильно добрался. Такой вид хоть немного добавляет оптимизма.





Будем надеяться, что все таки природа возьмет свое и этот лес снова зашумит могучими деревьями и будет радовать прохожих буйством красок, прохладной тенью и своими дарами в виде ягод и грибов.