Витебские десантники устроили фаер-шоу для юных зрителей

Источник материала: ОНТ

Витебские десантники подготовили в честь Дня защиты детей подарок с огоньком: показательные выступления для нескольких десятков зрителей.

Зрелищное представление подготовили специально для воспитанников витебского детского дома. Тут и приемы рукопашного боя, и эффектные прыжки и даже элементы фаер-шоу. После такого представления мальчишки сразу определились, где хотят проходить срочную военную службу.

Десантники в детском доме – частые гости, но эта встреча запомнится не только показательными выступлениями. В спортгородке солдаты и детвора устроили настоящий спортивный баттл. Оказалось, что на турнике дети умеют многое, вызов разведчикам даже не побоялась бросить девочка. И, конечно, какой детский праздник без угощений – десантники подарили торты.

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