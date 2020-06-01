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«Не только национальное творчество, но ещё это смотрится стильно». Посмотрите, как украсили забор парка в Борисове

01.06.2020 16:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Забор городского парка Борисова украсили рисунками, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Не только национальное творчество, но ещё это смотрится стильно». Посмотрите, как украсили забор парка в Борисове

Изображения традиционно белорусские, выполненные в виде вытинанки. Работали над ними педагоги Центра творчества детей и молодежи. На украшение территории понадобилось несколько недель.

«Не только национальное творчество, но ещё это смотрится стильно». Посмотрите, как украсили забор парка в Борисове

Ирина Зуенок, методист Центра творчества детей и молодежи Борисовского района:
Мы долго не думали, сразу возник образ вытинанки – национальное традиционное белорусское творчество, связано с Беларусью, имеет свои традиции. И для выполнения этой работы нам показалось более удобным и интересным. Это не только национальное творчество, но еще это смотрится стильно.

«Не только национальное творчество, но ещё это смотрится стильно». Посмотрите, как украсили забор парка в Борисове

Марина Сингаевская, заместитель директора Центра творчества детей и молодежи Борисовского района:
Самое большое – ушла душа. Мы сюда больше вложили душу, чем материалов, в плане материального значения. Краска была, краску выбирали дорогую, чтобы это было надолго, чтобы радовало больше народа.

«Не только национальное творчество, но ещё это смотрится стильно». Посмотрите, как украсили забор парка в Борисове

Также в парке обновили клумбы, а еще появились новые малые архитектурные формы.

Люди в материале: Ирина Зуенок, Марина Сингаевская

 
 
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Новости Беларуси. Забор городского парка Борисова украсили рисунками, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Изображения традиционно белорусские, выполненные в...
 
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