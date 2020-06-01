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«Не только национальное творчество, но ещё это смотрится стильно». Посмотрите, как украсили забор парка в Борисове
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Забор городского парка Борисова украсили рисунками, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Изображения традиционно белорусские, выполненные в виде вытинанки. Работали над ними педагоги Центра творчества детей и молодежи. На украшение территории понадобилось несколько недель.
Ирина Зуенок, методист Центра творчества детей и молодежи Борисовского района:
Марина Сингаевская, заместитель директора Центра творчества детей и молодежи Борисовского района:
Также в парке обновили клумбы, а еще появились новые малые архитектурные формы.
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«Не только национальное творчество, но ещё это смотрится стильно». Посмотрите, как украсили забор парка в Борисове
Новости Беларуси. Забор городского парка Борисова украсили рисунками, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Изображения традиционно белорусские, выполненные в...
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