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Чтобы сделать свою малую родину лучше, молодежь Вороновщины присоединилась к областному проекту «#раЗАм з бацькамі»
01.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Идея проекта, приуроченная ко Дню защиты детей и Всемирному дню родителей, родилась в Гродненской областной организации БРСМ и была рассчитана только на принеманский край. Но получила поддержку на республиканском уровне — вслед за Гродно площадки и дворовые территории благоустроят по всей республике. Акция не будет разовой.
Журналисты «ВГ» побывали во дворе дома №10А по ул. Весновой в райцентре, где молодые семьи во главе с первым секретарем РК ОО «БРСМ» Натальей Метелицей наводили порядок. Там место для детских игр потеряло былые краски. Поэтому две семьи откликнулись на призыв молодежного лидера обновить площадку.
— У нас трое детей. Младшие Настя и Наташа с удовольствием играют во дворе. Хочется, чтобы детская площадка была яркой и ухоженной. Почему бы самим об этом и не позаботиться? К тому же, мы, взрослые, покажем хороший пример своим детям, — рассказали Елена и Александр Стефанович.
Наташе всего годик, поэтому она больше наблюдала за работой родителей и сестрички. А вот Александр и Арсений Андрушкевичи наравне с мамой Ириной красили скамейки, столик, турники.
Районный комитет ОО «БРСМ» приглашает земляков присоединиться к акции. В случае необходимости окажет помощь в приобретении инвентаря. Дополнительная информация по телефону 2-07-27.
Марина КОНДРАТОВИЧ.
Фото Сергея ГРИЧИКА.
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Чтобы сделать свою малую родину лучше, молодежь Вороновщины присоединилась к областному проекту «#раЗАм з бацькамі»
Идея проекта, приуроченная ко Дню защиты детей и Всемирному дню родителей, родилась в Гродненской областной организации БРСМ и была рассчитана только на...
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