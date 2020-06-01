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Чтобы сделать свою малую родину лучше, молодежь Вороновщины присоединилась к областному проекту «#раЗАм з бацькамі»

01.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Чтобы сделать свою малую родину лучше, молодежь Вороновщины присоединилась к областному проекту «#раЗАм з бацькамі»

Идея проекта, приуроченная ко Дню защиты детей и Всемирному дню родителей, родилась в Гродненской областной организации БРСМ и была рассчитана только на принеманский край. Но получила поддержку на республиканском уровне — вслед за Гродно площадки и дворовые территории благоустроят по всей республике. Акция не будет разовой.

Журналисты «ВГ» побывали во дворе дома №10А по ул. Весновой в райцентре, где молодые семьи во главе с первым секретарем РК ОО «БРСМ» Натальей Метелицей наводили порядок. Там место для детских игр потеряло былые краски. Поэтому две семьи откликнулись на призыв молодежного лидера обновить площадку.


Чтобы сделать свою малую родину лучше, молодежь Вороновщины присоединилась к областному проекту «#раЗАм з бацькамі»

— У нас трое детей. Младшие Настя и Наташа с удовольствием играют во дворе. Хочется, чтобы детская площадка была яркой и ухоженной. Почему бы самим об этом и не позаботиться? К тому же, мы, взрослые, покажем хороший пример своим детям, — рассказали Елена и Александр Стефанович.

Наташе всего годик, поэтому она больше наблюдала за работой родителей и сестрички. А вот Александр и Арсений Андрушкевичи наравне с мамой Ириной красили скамейки, столик, турники.


Чтобы сделать свою малую родину лучше, молодежь Вороновщины присоединилась к областному проекту «#раЗАм з бацькамі»
Чтобы сделать свою малую родину лучше, молодежь Вороновщины присоединилась к областному проекту «#раЗАм з бацькамі»

Районный комитет ОО «БРСМ» приглашает земляков присоединиться к акции. В случае необходимости окажет помощь в приобретении инвентаря. Дополнительная информация по телефону 2-07-27.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Сергея ГРИЧИКА.

 
Теги: Гродно
 
 
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Идея проекта, приуроченная ко Дню защиты детей и Всемирному дню родителей, родилась в Гродненской областной организации БРСМ и была рассчитана только на...
 
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