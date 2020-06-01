Чтобы сделать свою малую родину лучше, молодежь Вороновщины присоединилась к областному проекту «#раЗАм з бацькамі»

Источник материала: Вороновская газета





Идея проекта, приуроченная ко Дню защиты детей и Всемирному дню родителей, родилась в Гродненской областной организации БРСМ и была рассчитана только на принеманский край. Но получила поддержку на республиканском уровне — вслед за Гродно площадки и дворовые территории благоустроят по всей республике. Акция не будет разовой.

Журналисты «ВГ» побывали во дворе дома №10А по ул. Весновой в райцентре, где молодые семьи во главе с первым секретарем РК ОО «БРСМ» Натальей Метелицей наводили порядок. Там место для детских игр потеряло былые краски. Поэтому две семьи откликнулись на призыв молодежного лидера обновить площадку.







— У нас трое детей. Младшие Настя и Наташа с удовольствием играют во дворе. Хочется, чтобы детская площадка была яркой и ухоженной. Почему бы самим об этом и не позаботиться? К тому же, мы, взрослые, покажем хороший пример своим детям, — рассказали Елена и Александр Стефанович.

Наташе всего годик, поэтому она больше наблюдала за работой родителей и сестрички. А вот Александр и Арсений Андрушкевичи наравне с мамой Ириной красили скамейки, столик, турники.











Районный комитет ОО «БРСМ» приглашает земляков присоединиться к акции. В случае необходимости окажет помощь в приобретении инвентаря. Дополнительная информация по телефону 2-07-27.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Сергея ГРИЧИКА.