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С 15 июня в Беларуси меняется порядок ввоза электромобилей для личного пользования
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Государственный таможенный комитет напомнил, что с 15 июня изменяется порядок ввоза электромобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нововведение коснется граждан нашей страны и иностранцев, постоянно проживающих на ее территории. При ввозе ими на территорию Беларуси электромобиля для личного пользования будет применяться ставка НДС в размере 0 %.
Стоит отметить, что он не касается юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
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Новости Беларуси. Государственный таможенный комитет напомнил, что с 15 июня изменяется порядок ввоза электромобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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