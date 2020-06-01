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С 15 июня в Беларуси меняется порядок ввоза электромобилей для личного пользования

01.06.2020 19:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Государственный таможенный комитет напомнил, что с 15 июня изменяется порядок ввоза электромобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нововведение коснется граждан нашей страны и иностранцев, постоянно проживающих на ее территории. При ввозе ими на территорию Беларуси электромобиля для личного пользования будет применяться ставка НДС в размере 0 %.

Действовать беспошлинный ввоз будет до конца 2025 года.

Стоит отметить, что он не касается юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Больше новостей экономики за 1 июня здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Государственный таможенный комитет напомнил, что с 15 июня изменяется порядок ввоза электромобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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