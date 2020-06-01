«Ругался матом, плевал в гаишника». Оштрафовали велосипедиста, задержанного после пикета в Минске

Накануне во дворе собственного дома его задержали люди в гражданской одежде и доставили в ЦИП на Окрестина. Произошло все после инцидента с сотрудниками ГАИ во время пикета по сбору подписей на столичной Комаровке. В итоге парень получил штраф в 50 базовых величин (1350 рублей).













Напомним, 31 мая возле Комаровского рынка белорусы оставляли свои подписи за претендентов на выдвижение в президенты. В это же время на дороге дежурили инспекторы ДПС: они останавливали водителей, которые сигналили в поддержку претендентов и составляли на них постановления. Как рассказывали очевидцы, мимо проезжал парень на велосипеде, он увидел, что людей останавливают, и начал кричать гаишникам «Позор! Позор!». Инспекторы побежали за ним и пытались его задержать, но потом отпустили.





Видео инцидента попало в интернет. Некоторые пользователи заметили на куртке одного из сотрудников пятна, похожие на следы слюны, и предположили, что молодой человек плюнул в него.





Несмотря на то, что с Комаровки Евгению удалось уехать, его все же задержали. Это произошло во дворе его дома: несколько мужчин в гражданской одежде запихали его вместе с велосипедом в синий микроавтобус. При этом велосипедист громко кричал и звал на помощь людей. Задержание также попало в объектив камеры очевидца.





Сегодня Евгения из ЦИП на Окрестина доставили в суд Советского района. Об этом AUTO.TUT.BY рассказал Михаил Бондаренко, активист гражданской кампании «Европейская Беларусь», который в этот момент был в здании суда.













Евгений Гормаш в суде. Фото Михаила Бондаренко





Один из сотрудников ГАИ рассказал в суде, что он и его напарник следили за порядком на дороге и заметили парня на велосипеде, который кричал: «Уроды, уроды!». Сначала инспекторы не обращали на него внимания. Потом велосипедист приблизился, плюнул в одного из гаишников, снова обозвал уродом и бросился убегать.





— Мы пытались его задержать, но он вырывался, выражался в наш адрес нецензурной бранью. Собралась толпа, начали снимать на телефон, защищали его. К сожалению, наши граждане, не разобравшись, часто встают на защиту правонарушителей. А этот гражданин (Евгений Гормаш. — Прим. AUTO.TUT.BY) показался мне неадекватным: разве может человек просто так начать оскорблять? — рассказал инспектор ГАИ.





— Я вышел остановить машину. Велосипедист приблизился ко мне со спины, потом я услышал плевок, — рассказал еще один инспектор. — Мы не смогли его тогда задержать: люди начали его защищать. Решили отпустить, чтобы не разжигать еще больше конфликта. А потом мы узнали, что его задержали.









Сам задержанный сказал, что гаишников он не обзывал, лишь выкрикивал слово «позор». Отрицал он и то, что плевал в милиционера.





Суд Советского района признал, что Евгений Гормаш совершил административное правонарушение, и квалифицировал его действия по трем статьям КоАП Беларуси: 23.34 (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), 23.4 (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий) и 17.1 (Мелкое хулиганство).





Ему назначили наказание в виде штрафа в 50 базовых величин (1350 рублей).