Лукашенко подписал указ об упрощении порядка проведения внешнеторговых операций

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №182, который вносит некоторые изменения в указ №178 от 27.03.2008, регулирующего порядок проведения и контроля внешнеторговых операций в Беларуси. Об этом со ссылкой на пресс-службу Президента сообщает БЕЛТА.

В частности, документ упрощает порядок декларирования товаров, по которым таможенные операции не производятся. В частности, предусмотрена подача статистической декларации один раз в месяц по одному и более фактам отгрузок (поставок) товаров в рамках внешнеторгового договора, если общая стоимость отгруженного товара составляет €3 тыс. и более. Ранее необходимость предоставления такой декларации предусматривалась при наличии факта поставки товаров из-за рубежа на сумму от €1 тыс. и более не позднее семи рабочих дней с даты поступления этих товаров.

Кроме того, документ исключает необходимость периодического статистического декларирования. Это значит, что вместо двух деклараций (статистической и периодической статистической) теперь необходимо будет предоставлять только один – статистическую декларацию.

Как отмечается в сообщении, документ призван сократить затраты белорусских юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на подготовку статистических деклараций таможенными представителями, а также на услуги Национального центра электронных услуг по передаче этих деклараций.

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