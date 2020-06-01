Многодетный отец: семейный капитал - это подушка безопасности для многодетной семьи

Источник материала: Виртуальный Брест

Семейный капитал - это своеобразная подушка безопасности для многодетной семьи. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом БЕЛТА многодетный отец из Дрогичина Владимир Снитчук.





"Пока у нас потребности в том, чтобы завтра бежать за капиталом, нет. Для нас это своеобразная подушка безопасности, - сказал Владимир Снитчук. - Думаю, скорее всего он будет использован для получения или строительства жилья кому-то из детей или направлен на образование. Конечно, радует, что есть такая льгота. Но мы и сами не сидим без дела: работаем по специальности, имеем небольшой приусадебный участок, хотя это больше отдых для души. Кстати, здесь тоже получили льготу: как многодетная семья освобождены от налога на землю. Плата небольшая, но все равно приятно".

В семье воспитываются четверо детей. Старшая Екатерина заканчивает 1-й курс Минского государственного лингвистического университета. Средние дочери Мария и Ирина - 16 и 7 лет - учатся в дрогичинской гимназии. Четырехлетний Михаил ходит детский сад. Глава семьи - подполковник - служит в Пинском пограничном отряде. Супруга Татьяна преподает иностранный язык в Именинской средней школе Дрогичинского района.

Благодаря господдержке семья приобрела на льготных условиях на вторичном рынке четырехкомнатную квартиру. "На тот момент наша семья состояла из пяти человек. Мы получили кредит на 40 лет под 1%. Плата за него в месяц была символическая, а 75% кредита государство сразу погасило. После рождения четвертого ребенка кредит был полностью погашен. То есть, можно сказать, государство нам эту квартиру подарило. Дальше, конечно, надо самим все делать - ремонт, обустройство. Хотя и здесь есть механизм получения помощи государства. Но я считаю, злоупотреблять этим тоже нельзя, каждый должен сделать что-то сам", - отметил Владимир Снитчук.

Многодетная семья Снитчук довольно известна в Дрогичинском районе. Родители вместе с детьми активно участвуют в различных мероприятиях, а в 2019 году успешно представили район на областном конкурсе "Семья года".

"В нашей стране много социальных программ, которые проводятся и поддерживаются государством в отношении многодетных семей. Но некоторые считают достаточным зарегистрироваться и получить удостоверение, а потом сказать: все остальное должны нам сделать. Это как минимум неправильно. Надо и самим проявлять инициативу: статус многодетной семьи в первую очередь подразумевает ответственность родителей за детей и их будущее", - подчеркнул Владимир Снитчук.